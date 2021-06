Drugą pętlę piątkowych afrykańskich zmagań otworzył ponowny przejazd próby Chui Lodge. Blisko 13,5 km w głębokich koleinach najszybciej przejechali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Finowie pokonali Otta Tanaka i Martina Jarveoję o 5,1 s. Estończycy zgasili silnik w prawym nawrocie, ale strata nie była duża. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe byli gorsi o 6,3 s i oddali prowadzenie w rajdzie.

- [Prowadzimy?] To brzmi całkiem nieźle. Byłem bardzo ostrożny. Znalazłem dobre wyczucie w wąskiej sekcji. Kurz w aucie jest sporym problemem - przyznał Rovanpera.

- Silnik gaśnie na każdym nawrocie. Co się dzieje chłopcy? - zwrócił się Tanak do swojego zespołu.

- Bardzo głębokie koleiny. Trudno nabrać prędkości. Nie ma sensu cisnąć. Mieliśmy spokojny, czysty przejazd - mówił Neuville.

Czwarty rezultat na Chui Lodge 2 uzyskali Takamoto Katsuta i Daniel Barritt [+6,8 s]. 1,6 s dłużej od Yarisa WRC z numerem 18 jechali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Lepsi z dwójki M-Sport Ford byli Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [+17,5 s]. Zespołowych kolegów - Gusa Greensmitha i Chrisa Pattersona - pokonali o 5 s.

- Musimy być bardzo ostrożni. Próbowałem zostać w linii i nie uszkodzić samochodu - meldował Katsuta.

- Coraz gorsze warunki - powiedział wyraźnie zdenerwowany Ogier.

- Dostaliśmy karę za późny wyjazd z serwisu. Mam nadzieję, że nadrobimy coś po południu - zastanawiał się Greensmith.

Po OS5 Rovanpera wyprzedza Neuville'a jedynie o 1,2 s. Tanak kompletuje podium [+26,2 s]. Katsucie brakuje do czołowej trójki 15,5 s.

W klasie RC2 również doszło do zmiany na pozycji liderów. Prowadzą Martin Prokop i Zdenek Jurka, jadący po komplet punktów w WRC 2. Onkar Rai i Drew Sturrock - najlepsi w WRC 3 - tracą do Czechów 8,3 s. Daniel Chwist i Kamil Heller po trzecim miejscu w WRC 3 na OS5 utrzymują się w dziesiątce generalki. Do Raia - lidera swojej kategorii - tracą niespełna 3 minuty.

.

więcej wkrótce...