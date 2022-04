Próba Zagorska Sela - Kumrovec różni się charakterem od pierwszego dzisiejszego odcinka. Droga przez zdecydowaną większość dystansu jest bardzo wąska i kręta. Wiedzie głównie w otwartym terenie. Końcówka jest bardzo szybka. Metę zlokalizowano niedaleko skansenu wsi chorwackiej.

Na 14 kilometrach najszybsi byli Neuville i Wydaeghe. Dublet zapewnili Hyundaiowi Ott Tanak i Martin Jarveoja [+4,8 s]. Gus Greensmith i Jonas Andersson zmieścili się w trójce [+6,4 s].

- Dobry oes. Jedziemy dalej. Chcemy tego podium i go wywalczymy - zapowiedział Neuville.

- Na początku było więcej brudu i tam miękkie opony zadziałały. W drugiej części było gorzej - informował Tanak.

- Spodziewam się, że będzie cholernie trudno podczas drugiego przejazdu - zapowiedział Greensmith.

Czwarty czas wykręcili Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+7,4 s]. Dziesiątą część sekundy wolniej od załogi M-Sportu jechali liderzy rajdu: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Craig Breen i Paul Nagle stracili do Neuville’a aż 12,3 s i stracili miejsce na podium.

- Trudny oes, zwłaszcza na twardych oponach. Druga pętla może być skomplikowana - przewidywał Loubet.

- Tutaj miękkie byłyby lepsze. Jest dużo brudu i błota. Było w porządku - zapewnił Rovanpera.

- Nie mogłem zrobić tu nic więcej - martwił się Breen.

Elfyn Evans i Scott Martin zameldowali się na mecie z siódmym wynikiem [+14,6 s], sekundę przed Takamoto Katsutą i Aaronem Johnstonem. Esapekka Lappi i Janne Ferm przestrzelili jedno ze skrzyżowań [+18,8 s].

- Wszystko wygląda dobrze, choć jest trochę bardziej brudno, niż się spodziewałem - meldował Evans.

- Bardzo trudno. Błota jest coraz więcej. Cieszę się, że tu jestem - mówił Katsuta.

- Bardzo trudny oes. W otwartym terenie jest w porządku, ale w lesie zalega dużo błota i jest ślisko. Nie jest łatwo - przekazał Lappi.

Na dwa oesy przed końcem rajdu przewaga Rovanpery nad Tanakiem wynosi 28,4 s. Trzeci Neuville [+1.12,7] wyprzedza Breena o 7,8 s. Evans pilnuje piątego miejsca [+2.21,8].

W WRC 2 najszybsi byli Emil Lindholm i Reeta Hamalainen. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak stracili do fińskiej pary 5,6 s. Pokonali jednak Nikołaja Griazina i Konstantina Aleksandrowa o 5,4 s i po OS18 dystans do drugiego miejsca skurczył się do 5,7 s. Liderami są Yohan Rossel i Valentin Sarreaud (trzecia załoga na oesie), mający w zapasie 48,7 s nad Griazinem.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk kończyli próbę w deszczu i stracili do Lindholma 43 s. W łącznej klasyfikacji zachowują dziesiątą pozycję [+8.19,4].

Polecane video: