M-Sport przystąpi do zbliżającego się sezonu w zmienionym składzie. Brytyjskiej stajni udało się ściągnąć do siebie Otta Tanaka. Estończyk - pilotowany przez Martina Jarveoję - wrócił do Kumbrii po pięciu sezonach spędzonych w Toyocie (dwa) i Hyundaiu (trzy). Poza mistrzami świata z 2019 roku, pełny program mają jeszcze zapewniony Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul. 25-letni kierowca w minionym sezonie zaliczył siedem rund WRC w Pumie Rally1.

W poniedziałkowy poranek M- Sport Ford World Rally Team zaprezentował malowanie na sezon 2023. Bazowym kolorem jest niebieski. Na Pumie pozostały niewielkie fioletowe wstawki z błyskawicami nawiązujące do hybrydy oraz logo Red Bulla. Tym samym zarówno Tanak, jak i Loubet zostali włączeni do grona sportowców producenta napojów energetycznych.

Malowanie na sezon 2023, inspirowane muzyką synthwave i zachowujące swój elektryzujący wygląd jako ukłon w stronę ery hybrydowej, składa się z kultowego dla Forda koloru niebieskiego z neonowym błyskiem różu i dodatkiem „elektrycznego” błękitu - czytamy w komunikacie.

Zespół wykorzystał sukces oszałamiających barw z 2022 roku i poszedł o krok dalej, mając nadzieję, że w sezonie 2023 wyrze wpływ zarówno kolorem, jak i osiągami.

M-Sport zaliczył w sezonie 2022 jedno zwycięstwo. Zasługą Sebastiena Loeba i Isabelle Galmiche Puma Rally1 była najszybsza już podczas pierwszego startu - w Rajdzie Monte Carlo. Malcolm Wilson mówił niedawno w rozmowie z Motorsport.com, że w Kumbrii nadal mają nadzieję na złożenie częściowego programu dla dziewięciokrotnego mistrza świata.

Rajd Monte Carlo ruszy w najbliższy czwartek.

Galeria - M-Sport Ford World Rally Team w WRC 2023:

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 1 / 5 Autor zdjęcia: M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 2 / 5 Autor zdjęcia: M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 3 / 5 Autor zdjęcia: M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 4 / 5 Autor zdjęcia: M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 5 / 5 Autor zdjęcia: M-Sport