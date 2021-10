Polska załoga przystępowała do jedenastej rundy mistrzostw świata - i swojego szóstego tegorocznego występu - ze stratą piętnastu punktów do liderującego Yohana Rossela. Francuz, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie pojawił się w Hiszpanii i swój siódmy start odłożył na listopad i kończący rywalizację ACI Rally Monza.

Kajetanowicz i Szczepaniak od początku rajdu liczyli się w walce o czołowe lokaty. Duet Lotos Rally Team wygrał cztery próby - w tym dodatkowo punktowany Power Stage - i łącznie trzynaście razy stawał na oesowym podium. Ostatecznie wystarczyło to do drugiego miejsca. Kategoria WRC 3 padła w Hiszpanii łupem Emila Lindholma i Reety Hamalainen. Fin - z doświadczeniem na torach wyścigowych - nie mógł już punktować, więc zarejestrował do cyklu swoją pilotkę i to ją zgłosił do rajdu jako kierowcę.

23 oczka zdobyte na katalońskich asfaltach pozwoliły Kajetanowiczowi i Szczepaniakowi objąć prowadzenie w tabeli sezonu. Ze względu na sposób tworzenia końcowej tabeli (pięć najlepszych z siedmiu startów) o losach tytułu rozstrzygnie ACI Rally Monza, zaplanowany w dniach 18-21 listopada.

Ustronianin specjalnie dla polskiej edycji Motorsport.com podsumował swój występ w Rajdzie Katalonii.