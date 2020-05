Zwrot w stronę WRC

Niedawno informowaliśmy, że Ulster zrezygnował z ubiegania się o rundę WRC, a decyzję podjął John McGrillen, szef Izby Turystycznej kraju, odmawiając przyznania dotacji. Mimo to, zgodnie z doniesieniami Autosportu, Julian Smith, były minister ds. Irlandii Północnej w brytyjskim rządzie, był bardzo bliski podpisania umowy, która mogła doprowadzić do przeprowadzki Rajdu Wielkiej Brytanii do Belfastu w 2021 roku.

Teraz wsparcie dla pomysłu zapowiedział obecny minister, Brandon Lewis. Podczas czwartkowego spotkania komisji ds. Irlandii Północnej stwierdził on, że chętnie będzie współpracował ze wszystkimi interesariuszami.

- Brzmi to jak niezwykle interesująca okazja dla Irlandii Północnej - powiedział Lewis. - Bardzo chciałbym do tego doprowadzić, zwłaszcza na stulecie istnienia kraju. Zależy mi na tym, abyśmy się wspólnie zastanowili co może promować Irlandię Północną i pokazać, jak fantastyczne jest to miejsce.

- Jestem bardzo zainteresowany rozmową na ten temat i poznaniem szczegółów. W zarysie brzmi to bardzo, bardzo ekscytująco. Poproszę moich urzędników, żebyśmy przyjrzeli się sprawie i jeśli tylko będziemy mogli to wesprzeć, zrobimy co tylko można.

Mediacje z Motorsport UK na temat przenosin Rajdu Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej prowadzili polityk Ian Paisley, będący jednocześnie przewodniczącym Northern Ireland Motorsport Taskforce oraz Bobby Willis, który na początku dekady tchnął życie w słynny Circuit of Ireland.