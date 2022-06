Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen objęli prowadzenie w Rajdzie Safari po siódmym odcinku specjalnym i nie oddali już go ani razu, kontrolując przebieg szóstej rundy mistrzostw świata w drodze po czwarty triumf w sezonie 2022. Fińska załoga reprezentująca stajnię Toyota Gazoo Racing WRT zapisała na swoje konto pięć odcinków specjalnych.

- To wspaniałe uczucie! Muszę przyznać, że to był najtrudniejszy rajd, w jakim kiedykolwiek jechałem i szczerze mówiąc, musimy podziękować zespołowi za jego pracę - cieszył się Rovanpera. - Wszystkie nasze cztery auta uniknęły problemów. To bez wątpienia najmocniejszy i najszybszy samochód. Zespół wykonał fantastyczną pracę.

Drugie miejsce zajęli Elfyn Evans i Scott Martin ustępując partnerom z zespołu o 52,8s.

- Dzisiaj już było dla nas jasne co się dzieje, ale w sobotę nie do końca nam się układało. To był wspaniały weekend i szczerze mówiąc, to zasługa pracy całego zespołu. Czapki z głów przed nimi. Wszyscy inni mieli problemy, a my daliśmy radę - powiedział Evans.

Trójkę skompletowali Takamoto Katsuta i Aaron Johnston (+1:42.7). Japończyk po raz drugi z rzędu gościł na podium tej imprezy.

- Chcę podziękować zespołowi. Po Portugalii i Sardynii wszyscy wykonali niesamowitą pracę, przygotowując tak mocny samochód. To był bardzo trudny weekend. Mieliśmy problemy, ale auto wytrzymało. To pierwsze podium Aarona, który był dla nas wielkim wsparciem - podkreślił Katsuta.

Na czwartej pozycji zostali sklasyfikowani Sebastien Ogier i Benjamin Veillas (+2:10.3). Tym samym na czterech pierwszych miejscach w rajdzie rozegranym na terytorium Kenii znalazły się załogi zasiadające w Toyotach GR Yaris Rally1.

- Mam nadzieję, że koledzy z zespołu dadzą sobie radę, bo było bardzo ciężko na tym odcinki - mówił Ogier, trzeci na ostatnim oesie. - Gdyby nie przebicie opony, byłoby inaczej, ale to część gry. Toyota Gazoo Racing przygotowała niesamowicie mocny samochód na najtrudniejsze trzy dni w sezonie i chcę im pogratulować za to.

Piąte miejsce zajęli reprezentanci Hyundai Motorsport - Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe (+10:40.9).

- Nie mam wiele do powiedzenia. Sytuacja jest bardzo oczywista, więc jestem naprawdę rozczarowany. Jest mi przykro wobec naszych mechaników, ponieważ ciężko pracują, a nie dostają nic w zamian - przekazał Neuville, notując najlepszy czas na Power Stage.

Craig Breen i Paul Nagle najlepiej spisali się pośród duetów stajni M-Sport Ford (+23:27.9).

- To były trudne zawody i nie należały do najprzyjemniejszych rajdów, ale zrobiliśmy to, co musieliśmy. W piątek wypadliśmy z walki, ale przez ostatnie dwa dni staraliśmy się jakoś sobie poradzić - powiedział Breen.

Jourdan Serderidis i Frederic Miclotte (+30:16.5) uplasowali się na siódmej pozycji, a Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche na ósmej (+32:12.6).

- Dzisiaj poszło nam dobrze - mówił Loeb, drugi na ostatniej próbie. - Mieliśmy dobre wyczucie samochodu. Oczywiście jesteśmy rozczarowani tym, co wydarzyło się pierwszego dnia, ale dzisiaj auto spisywało się świetnie, z czego się cieszymy.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak świetnie spisali się w stawce WRC 2 odnosząc pewne zwycięstwo w tej kategorii, pierwsze w obecnej kampanii. W trzech tegorocznych startach w mistrzostwach świata po raz trzeci stanęli na podium. Polacy byli dziewiątą załogą rajdu. Objęli prowadzenie w klasyfikacji sezonowej WRC 2.

- Cisnęliśmy! To jest jak sen, z którego nie chcę się obudzić. To najtrudniejsza runda WRC i wygrana w niej jest czymś niesamowitym. Dziękuję całemu mojemu zespołowi - wykonali naprawdę dobrą pracę. To jest fantastyczne - cieszył się Kajetanowicz.

Dziesiątkę zamknęli Oliver Solberg i Elliott Edmondson (+37:36.6).

- Z pewnością poszło dużo lepiej niż w zeszłym roku! Nie do końca osiągnęliśmy to, na co liczyłem, ale tak bywa w rajdach. Na pewno mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale wspaniale, że dojechaliśmy do mety. To zasługa wszystkich mechaników - bez nich nie byłoby to możliwe. Musimy cisnąć dalej - podsumował swój występ Solberg.

Sklasyfikowani na jedenastym miejscu Sean Johnston i Alexander Kihurani byli drugą załogą WRC 2. Trójkę w tej kategorii skompletowali dwunaści w domowej imprezie Amanraaj Rai i Gurdeep Panesar.

Kolejne miejsca zajęli: Tundo/Jessop, Fourmaux/Coria (piąty czas na Power Stage), Greensmith/Andersson (czwarty czas na Power Stage). W WRC3 triumfowali Maxine Wahome i Murage Waigwa.

Klasyfikacja kierowców po sześciu rundach WRC 2022

1.Rovanpera (Toyota) 145 pkt.

2.Neuville (Hyundai) 80 pkt.

3.Tanak (Hyundai) 62 pkt.

4.Katsuta (Toyota) 62 pkt.

5.Breen (Ford) 60 pkt.

6.Evans (Toyota) 57 pkt.

Klasyfikacja producentów po sześciu rundach WRC 2022

1.Toyota Gazoo Racing 246 pkt.

2.Hyundai Shell Mobis World Rally Team 184 pkt.

3.M-Sport Ford World Rally Team 144 pkt.

4.Toyota Gazoo Racing NG 68 pkt.