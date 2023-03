Realizujący w tym roku częściowy program w WRC: Sebastien Ogier i Vincent Landais po zwycięstwie w Rajdzie Monte Carlo pojawili się również w Meksyku. Francuski duet Toyoty wygrał szutrowe otwarcie sezonu, a dla kierowcy był to już siódmy triumf w stanie Guanajuato.

W rozmowie z reporterami na mecie finałowej próby Ogier dodał, że rekordowe zwycięstwo dedykuje zmarłemu przyjacielowi. Chodziło o Tima Lobingera, niemieckiego tyczkarza, medalistę mistrzostw świata i Europy oraz uczestnika Igrzysk Olimpijskich, który zmarł w połowie lutego, przegrywając walkę z białaczką.

- Był moim trenerem - przekazał oficjalnemu serwisowi WRC mieszkający w Monachium Ogier. - Nazywał się Tim Lobinger. Miał białaczkę, z którą walczył sześć lat i niestety niedawno ta walka dobiegła końca.

- To był przykry moment. Spędzaliśmy razem dużo czasu i zaprzyjaźniliśmy się, także dlatego, że ma potomka w wieku mojego syna. Złożyliśmy mu obietnicę, że jego syn zawsze będzie blisko nas i będziemy traktować tego maluszka, jak nasze własne dziecko.

- Tim był niesamowity. Walczył tak długo, a potrafił zachować pozytywne nastawienie. Kiedy ja pytałem go o samopoczucie, on zawsze pytał mnie o to samo. W tej chwili mamy go w naszych sercach i myślimy o nim. To był mój pierwszy rajd odkąd jego z nami nie ma i zadedykowanie mu zwycięstwa było bardzo naturalne.

- Jestem przekonany, że on to widział i cieszy się - zakończył Sebastien Ogier.

Kolejną - czwartą juz - rundą sezonu WRC 2023 będzie Rajd Chorwacji, zaplanowany w dniach 20-23 kwietnia. Udział w nim zapowiedzieli również Ogier i Landais, obecnie prowadzący w tabeli.

