Zwycięstwo Kajetanowicza i Szczepaniaka

Załoga Lotos Rally Team pokazała świetne tempo podczas piątej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata 2020. Polacy oprócz zwycięstwa w kategorii WRC 3, byli również najszybsi wśród załóg jadących samochodami Rally2.

Dodatkowo osiągnęli najlepszy w dotychczasowej karierze wynik, zajmując sensacyjne, siódme miejsce w klasyfikacji generalnej! Przed nimi uplasowali się tylko kierowcy jadący nieporównywalnie szybszymi samochodami klasy WRC.

- Po ciężkim wypadku w Estonii udało się! Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych rajdów w mojej karierze - mówił na mecie Kajetan Kajetanowicz. - To niesamowite uczucie. Ciężko coś powiedzieć, bo jesteśmy tak szczęśliwi. To niewiarygodne!

To była dla nich już druga wygrana w Rajdzie Turcji.

- Zrobiliśmy to, po raz drugi wygraliśmy Rajd Turcji! Po trudnym dla nas Rajdzie Estonii trzeba było się szybko pozbierać. Rajdy to impreza dla „dużych chłopców”, nie ma czasu na sentymenty. Triumfujemy w najtrudniejszych zawodach sezonu, to wielka duma. Mimo ekstremalnie trudnych warunków wszystko działało perfekcyjnie. Cały zespół spisał się świetnie i myślę, że powinniśmy być z siebie dumni. Dziękuję też RaceSeven, który przygotowuje nam samochód i wkłada w to mnóstwo serca. Pokazaliśmy, że LOTOS Rally Team daje sobie radę w każdej sytuacji. To bardzo ważne, żeby po prostu pokonywać trudności, bez względu na to, jak duże są. Mam nadzieję, że przynosimy dumę Polakom, pokazując, że możemy walczyć i wygrywać z najlepszymi - podsumował Kajetanowicz.

Drugie miejsce w WRC 3 zajęli Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian (+2:10.9). Bulacia objął prowadzenie w mistrzostwach.

- Prowadzimy w mistrzostwach, z czego bardzo się cieszę - mówił Bulacia. - Jest trochę smutku, bo na drugim przejeździe odcinka Çetibeli mieliśmy kapcia, kiedy próbowaliśmy gonić Kajto. Będziemy nadal walczyć, aby już na Sardynii zostać mistrzami.

Na trzecim stopniu podium stanęła turecka załoga Yağiz Avci i Onur Vatansever (+7:15.6).

- Jestem na mecie - cieszył się Avci. - To był naprawdę trudny rajd. Po dwóch latach przerwy w startach to był dla nas dobry powrót. Rajd był wymagający psychicznie, ale staraliśmy sobie z tym poradzić. Dziękuję naszemu zespołowi i tym, którzy nas wspierali.

Na czwartej pozycji zostali sklasyfikowani Alberto Heller i Marc Marti (+9:27.9).

- Bardzo się cieszę, że ukończyłem ten rajd. To był nasz drugi start w tym roku - powiedział Heller. - Jestem bardzo zadowolony z nowego pilota.

W klasie RC2 Kajetanowicz i Szczepaniak pokonali zwycięzców kategorii WRC 2 - Pontusa Tidemanda i Patrika Bartha.