Pętlę kończył oes Pecurkovo Brdo-Mreznicki Novaki. Próba liczy 9,11 km, a charakter trasy zmienia się wraz z przejechanym dystansem. Początek i koniec to wąska, zniszczona droga. W środkowej sekcji było szerzej, a załogi przejeżdżały przez kilka wiosek.

Na mecie z najlepszym rezultatem zameldowali się Neuville i Wydaeghe. Belgowie zostawili za sobą dwie Toyoty: Elfyna Evansa i Scotta Martina [+0,5 s] oraz Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassię [+1,0 s].

Po czterech oesach Neuville zachowuje 7,3 s przewagi nad Evansem. Ogier traci do zespołowego kolegi równe 5 s.

- Świetna pętla. Robiłem, co mogłem. Dwa ostatnie oesy były śliskie. Zmiany przyczepności były zaskakujące - podsumował Neuville.

- Jest trudno. Przyczepność nieustannie się zmienia. Nie jest łatwo - przyznał Evans.

- Bardzo ślisko. Popełniłem jeden błąd. Pojechałem zbyt szeroko z powodu braku przyczepności. Nie jestem zadowolony z ustawień - meldował Ogier.

Czwarta i piąta pozycja należą do załóg Hyundaia. Wyżej są Ott Tanak i Martin Jarveoja [+25,3 s]. Craig Breen i Paul Nagle tracą do kolegów 8,1 s. Szóstkę zamykają Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul. Strata do Neuville’a wynosi 44,4 s.

- Nawierzchnia jest dziwna. Jest sucho, a nie możemy sprawić, by opony pracowały - dziwił się Tanak.

- Jestem szczęśliwy. Samochód jest świetny. Chcę jeździć i się go uczyć - mówił zafascynowany Fourmaux.

Gus Greensmith i Chris Patterson [+49,5 s] oraz Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+55,4 s] minęli w wynikach Takamoto Katsutę i Daniela Barritta [+1.06,1]. Japońsko-brytyjski duet popełnił błąd w połowie próby. Po niewielkim szczycie przestrzelili skrzyżowanie.

- Nie było źle. To chyba najbardziej śliski oes w pętli. W kilku miejscach pojechałem zbyt szeroko - opisał Greensmith.

- Na brudnych fragmentach jestem zbyt ostrożny. Uczę się i wierzę, że po południu będzie lepiej - przyznał Loubet.

- Nie zrozumiałem notatek. Skrzyżowanie pojawiło się nagle. Nie wiem, co się stało - próbował wyjaśnić Katsuta.

Mads Ostberg i Torstein Eriksen zakończyli pętlę na czele WRC 2, jednocześnie zamykając dziesiątkę „generalki” [+1.41,5]. Norwegowie w Citroenie C3 Rally2 z Tagai Racing Technology wygrali trzy próby, a na ostatniej dołożyli 0,6 s do swojej przewagi nad Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem [+8,8 s]. Rosjanie zaliczyli „ratowanie” przed metą oesu. W tym samym miejscu mniej szczęścia mieli Teemu Suninen i Mikko Markkula. Dotychczasowi wiceliderzy zsunęli się ze skarpy, ale po kilkudziesięciu sekundach udało im się wrócić na drogę. Finowie spadli na trzecią pozycję po OS4 [+45,3 s].

W WRC 3 ostatni oes zakończył się zwycięstwem Emila Lindholma i Mikaela Korhonena. Po pętli prowadzą Yohan Rossel i Alexandre Coria. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak tracą 9,5 s. Polska załoga meldowała się kolejno na czwartym, drugim i dwukrotnie trzecim miejscu na poszczególnych próbach. Na OS4 pokonali Nikiego Mayr-Melnhofa i Leopolda Welsersheimba o 6,5 s i przeskoczyli Austriaków w wynikach. Duet w Fordzie Fiesta Rally2 MkII traci do Skody Fabii Rally2 evo z RaceSeven 3,7 s.

Wśród juniorów w Fiestach Rally4 z polskiego M-Sportu liderują Martin Koci i Petr Tesinsky. Słowacko-czeski duet wyprzedza Raula Badiu i Raresa Feteana o 8,9 s. Jon Armstrong i Phil Hall tracą 20 s. Na OS3 rolowanie zaliczyli ówcześni liderzy - Sami Pajari i Marko Salminen.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Kajto.pl