Pochodzący z pobliskiego Rimini Rinaldi ruszał z czwartej pozycji. Nowy w fabrycznej ekipie Ducati popisał się świetnym startem i tuż za zakrętem numer 1 zrównał się z Jonathanem Reą. Walka Ducati z Kawasaki pozwoliła na chwilę objąć prowadzenie Toprakowi Razgatlioglu z Yamahy. Rinaldi się jednak nie poddawał i przed końcem okrążenia był liderem.

Rea próbował dotrzymywać kroku Rinaldiemu. W bliskim kontakcie pozostawał do dziewiątego okrążenia. Potem jednak popełnił błąd w zakręcie numer 1. Uratował się przed upadkiem, ale stracił nie tylko dystans do lidera, ale i drugą pozycję na rzecz Razgatlioglu. Rinaldi przez nikogo nie niepokojony dojechał do mety i odniósł swoje drugie zwycięstwo w World Superbike, pierwsze w barwach Aruba.it Ducati. Podium uzupełnili Razgatlioglu i Rea.

Za czołową trójką wyścig ukończył Scott Redding, który tym razem nie był w stanie włączyć się do walki o zwycięstwo. Piątkę zamknął Alex Lowes. Szóste miejsce to najlepszy tegoroczny wynik Alvaro Bautisty - rewelacji sezonu 2019. Dobry występ zaliczył tegoroczny debiutant i najmłodszy w stawce Axel Bassani - siódma pozycja.

World Superbike - Race 1, Misano: