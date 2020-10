Dublet Ducati na koniec sezonu

Do ostatniej rozgrywki sezonu z pole position ruszał Toprak Razgatlioglu. Turek miał ochotę na portugalski hat-trick i prowadził po starcie. Do ataku szybko przystąpił Chaz Davies i został liderem w swoim pożegnalnym występie w barwach Aruba Ducati. Z walki odpadł Garrett Gerloff, który upadł podczas trzeciego okrążenia. Jonathan Rea, polujący na setny triumf w World Superbike, awansował do trójki.

Na ósmym okrążeniu doszło do kontaktu pomiędzy Razgatlioglu i Reą. Sześciokrotny mistrz świata upadł i szansę na triumf przepadły. Lider Kawasaki się jednak nie poddał, ponieważ w grze nadal był tytuł wśród producentów.

Trzy okrążenia przed metą Scott Redding, tegoroczny wicemistrz, uporał się z Razgatlioglu i zapewnił Ducati dublet. Włoskiej marce zabrakło jednak punktu do mistrzostwa. Rea czternastym miejscem uratował kolejny producencki laur dla Kawasaki.

Za trójką Davies, Redding, Razgatlioglu dojechał Michael van der Mark. Piątkę zamknął Alvaro Bautista.

W klasyfikacji sezonu Rea zgromadził 360 punktów. Irlandczyk z Północy o 55 oczek wyprzedził Reddinga. Davies zakończył sezon z dorobkiem 273 punktów.

Wśród producentów kolejny raz najlepsze okazało się Kawasaki [392]. Ducati zabrakło niewiele [391], a podium skompletowała Yamaha [330]. Aruba Ducati wygrało z kolei w klasyfikacji zespołów.

Wyniki Race 2: