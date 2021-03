Ducati przegrało mistrzostwo wśród producentów jednym punktem. Lepszy okazał się Kawasaki Racing Team z Jonathanem Reą - absolutnym dominatorem World Superbike, sześciokrotnym triumfatorem rozgrywek.

Do sezonu 2021 włoska ekipa przystąpi w zmienionym składzie. Współpracę kontynuować będzie Scott Redding, ubiegłoroczny debiutant i najgroźniejszy rywal Rei. Drugim Panigale V4 R pojedzie Michael Ruben Rinaldi. 25-latek zamienił się miejscami z Chazem Daviesem. Walijczyk powędrował do satelickiego Go Eleven.

Koncepcja malowania pozostała w dużej mierze niezmieniona. Nadal dominują czerwień i czerń.

- Sezon 2020 był dla mnie naprawdę ekscytujący - powiedział Redding. - Zadebiutowałem w World Superbike. To miłe być z tak świetnym producentem jak Ducati.

- W 2020 odniosłem swoje pierwsze zwycięstwo i to na zawsze pozostanie pięknym wspomnieniem - dodał Rinaldi. - Jednak cele są teraz wyższe i będą mocno pracował, aby osiągnąć wspaniałe wyniki z zespołem Aruba.it Ducati.

Sezon World Superbike 2021 ruszy w trzeciej dekadzie maja od rundy na MotorLand Aragon.

Galeria - Aruba.it Ducati w sezonie 2021:

Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 1 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 2 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 3 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 4 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 5 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 6 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Bike of Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 7 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Ducati Panigale V4 detail 8 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Ducati Panigale V4 detail 9 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 10 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 11 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 12 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 13 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 14 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 15 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 16 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 17 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 18 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati with the team 19 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 20 / 20 Autor zdjęcia: Ducati Corse