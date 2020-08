Estoril zamiast Misano

Runda niedaleko włoskiego kurortu Rimini zaplanowana była na początku listopada. Dorna Sports i Międzynarodowa Federacja Motocyklowa postanowiły jednak zrezygnować z wizyty na torze imienia Marco Simoncelliego.

Finałowa rozgrywka odbędzie się w połowie października [16-18.10] na Circuito do Estoril, położonym około 30 km od Lizbony. Po raz pierwszy w historii World Superbike w kalendarzu znajdą się dwie rundy w Portugalii. Dziewięć dni temu motocykliści rywalizowali w Portimão na Autódromo Internacional do Algarve. Do Estoril WSBK wróci po 27 latach przerwy.