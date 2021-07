Gerloff - wcześniej gwiazda MotoAmerica - dołączył do stawki World Superbike na początku sezonu 2020 i związał się z Yamahą, dołączając do ekipy GRT.

25-letni Teksańczyk jak do tej pory pięciokrotnie stawał na podium w WSBK. W listopadzie 2020 roku został „wezwany” przez fabryczną ekipę Yamahy w MotoGP, by zastąpić Valentino Rossiego w Grand Prix Europy. The Doctor opuścił jednak tylko piątkowe treningi. Z kolei w tegorocznym Dutch TT Gerloff zaliczył cały weekend za kontuzjowanego Franco Morbidelliego w barwach Petronas SRT.

- Jestem naprawdę podekscytowany podpisaniem kontraktu z Yamahą na starty w przyszłym roku - przekazał Gerloff. - Świetnie się bawiłem w Europie w ciągu ostatniego półtora roku i jestem zadowolony z poczynionego progresu: swojego, ekipy GRT oraz Yamahy R1.

- Zrobiliśmy solidny krok naprzód w tym roku, umożliwiający walkę o podium, choć wiem, że przed nami jeszcze więcej. Byliśmy bardzo blisko pierwszej wygranej na Donington Park i jestem przekonany, że przy wsparciu Yamahy uda nam się to przed końcem sezonu.

Gerloff zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli jeźdźców. Do prowadzącego Topraka Razgatlioglu traci 90 punktów.