Lista na World Superbike 2021

Obrońcy tytułu wśród producentów - Kawasaki - nie zmienili składu. Obok Jonathana Rei, sześciokrotnego mistrza World Superbike, drugi sezon spędzi Alex Lowes.

W Ducati do Scotta Reddinga dołączył Michael Ruben Rinaldi. Drogę w drugą stronę - do zespołu Go Eleven - pokonał Chaz Davies. Yamaha w dalszym ciągu stawia na Topraka Razgatlioglu. Michael van der Mark przeniósł się do BMW, a jego miejsce zajmie triumfator klasy World Supersport w sezonie 2020 - Andrea Locatelli.

Honda utrzymała w składzie Alvaro Bautistę - odkrycie sezonu 2019 - oraz Leona Haslama. BMW zatrudniło wspomnianego wcześniej van der Marka oraz kontynuuje współpracę z Tomem Sykesem.

Dodając do ekip fabrycznych zgłoszenia od zespołów klienckich, w stawce zobaczymy łącznie: sześć Kawasaki ZX-10RR, pięć Ducati Panigale V4 R oraz Yamah YZF R1, cztery Hondy CBR1000 RR-R i tyle samo BMW M 1000 RR.

Sezon World Superbike 2021 ruszy w trzeciej dekadzie kwietnia od rundy w holenderskim Assen.

Pełna lista zgłoszeń