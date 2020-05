Lowes zostaje w Kawasaki

Lowes po krótkim epizodzie podczas sezonu 2011 na stałe zagościł w World Superbike w 2014 roku. Od 2016 roku Brytyjczyk związany był z motocyklami Yamahy. Po zakończeniu ubiegłorocznej rywalizacji - okraszonej trzecim miejscem w końcowej klasyfikacji - postanowił przenieść się do Kawasaki, zastępując w zespole Leona Haslama.

Nim pandemia koronawirusa wstrzymała światowy motorsport, jeźdźcy World Superbike zdołali rozpocząć sezon rundą na australijskiej wyspie Phillip Island. Debiutancki występ z KRT wyszedł Lowesowi wyśmienicie. 29-latek zajął drugie miejsce w pierwszym wyścigu, czwarte w sprincie i zwyciężył w finałowym starciu weekendu. Dzięki temu prowadzi w punktacji, mając na koncie 51 oczek.

Dobry początek współpracy sprawił, że Kawasaki już teraz przedłużyło umowę z Lowesem o kolejny sezon.

- Wspaniale będzie pozostać w Kawasaki również na sezon 2021 - powiedział Lowes. - Mogę kontynuować swoją adaptację do nowego zespołu i ZX-10RR. Od momentu dołączenia do ekipy poczułem, że była to właściwa decyzja i krok w stronę poprawy moich umiejętności. Mając za partnera Johnny'ego [Jonathana Reę], mam możliwość wiele się od niego nauczyć, a atmosfera panująca w zespole jest świetna.

- Obecna sytuacja na świecie nie jest idealna, ale dzięki Kawasaki zachowuję optymizm i koncentruję się na przyszłości.

Drugi jeździec KRT, pięciokrotny mistrz świata Jonathan Rea posiada umowę obowiązującą do końca 2020 roku. Spodziewane jest jednak przedłużenie współpracy trwającej od sezonu 2015.