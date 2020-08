Perfekcyjny weekend Rei

Motocykliści World Superbike wznowili rywalizację rundą w Jerez na przełomie lipca i sierpnia. Rea, choć wygrał w Andaluzji jeden wyścig [niedzielny sprint], nie był zadowolony ze swojego występu, szczególnie, że w drugim wyścigu głównym dojechał dopiero jako szósty.

Brytyjczyk zdecydowanie poprawił sobie nastrój weekendem w portugalskim Portimão. Kawasaki ZX-10RR z numerem 1 było nie do zatrzymania od sobotnich kwalifikacji po końcowy wyścig weekendu. Rea wygrał trzy starcia i awansował na fotel lidera mistrzostw.

- To był doskonały weekend - powiedział Rea. - Najszybsze okrążenia, pole position i trzy wygrane wyścigi. Niezły sposób na osiągnięcie dobrego wyniku.

- Naprawdę cieszyłem się motocyklem. To dziwne, bo czasem czuję, iż jadę na 100 procent, a okazuje się, że walczę o szóste miejsce, tak jak ostatnio w Jerez. W ten weekend mogłem robić to, co chciałem i będąc na czele stale powiększałem przewagę. Dla jeźdźca to niesamowite uczucie.

- Wiedziałem, że Portimão będzie korzystnym torem i niejako wmawiałem sobie dobry wynik. Byliśmy tu też podczas zimowych testów, więc zdawałem sobie sprawę, że weekend nie musi być łatwy. Początek w piątkowym FP1 nie był łatwy, ale pracowaliśmy spokojnie i mogliśmy zrozumieć motocykl - podsumował Jonathan Rea.

Następna runda World Superbike odbędzie się pod koniec sierpnia na hiszpańskim Motorland Aragón.