Po stosunkowo łatwej wygranej w sobotę, Rea znów był nie do zatrzymania w wyścigu liczącym dziesięć okrążeń.

Z drugiego pola startowego ruszył Toprak Razgatlioglu, ale to Michael Ruben Rinaldi z Ducati prowadził na pierwszych okrążeniach po szybkim uporaniu się z Razgatlioglu.

Jednak żaden z nich nie był w stanie uciec Rei, który szybko wrócił na drugą pozycję, a na trzecim okrążeniu odebrał prowadzenie Rinaldiemu.

Pod koniec kolejnego kółka Rea jechał już z zapasem 0,8s, a ostatecznie zakończył wyścig z przewagą 2.8s.

Razgatlioglu początkowo spadł na czwartą pozycję za drugim Ducati Scotta Reddinga, ale walczył o powrót do czołówki, by na ostatnim okrążeniu rywalizować z Rinaldim o drugą lokatę.

Turecki zawodnik przekroczył linię mety jako drugi, ale naruszenie limitów toru sprawiło, że został zdegradowany o jedną pozycję, dzięki czemu to Rinaldi cieszył się z drugiego miejsca.

Kolega Razgatlioglu z zespołu Yamahy, Andrea Locatelli, również wyprzedził Rinaldiego, ale otrzymał taką samą karę, przez co spadł na czwartą pozycję - jednak wciąż jest to najlepszy wynik Włocha w WSBK do tej pory.

Redding był piąty przed Alexem Lowesem.

Tom Sykes (BMW) i Garrett Gerloff (Yamaha) po raz kolejny walczyli o awans z tyłu stawki i zajęli odpowiednio siódme i ósme miejsce, a sateliccy zawodnicy Ducati Chaz Davies i Axel Bassani uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Wyniki: