Z pole position ruszał Razgatlioglu i po starcie obronił swoją pozycję. Jednak już w drugim zakręcie prowadzenie przejął Rea. Obaj główni pretendenci do tytułu kilkukrotnie wymienili się miejscami. Doszło między nimi również do niewielkiego kontaktu, co wykorzystał Scott Redding i wyprowadził swoje Ducati na czoło.

W trakcie piątego okrążenia Rea odebrał prowadzenie Reddingowi, po czym zaliczył groźnie wyglądający upadek. Mistrz świata wstał o własnych siłach i został zabrany na kontrolę do centrum medycznego.

Redding i Razgatlioglu toczyli pojedynek o zwycięstwo, szybko odjeżdżając reszcie stawki. Turek i lider sezonu wyprzedził Brytyjczyka podczas dziesiątego okrążenia. As Ducati nie rezygnował i do końca trzymał się tuż za plecami rywala. Na przedostatnim kółku Redding wykonał udany manewr w zakręcie numer 1, ale Razgatlioglu szybko skontrował i dowiózł do mety jedenaste tegoroczne zwycięstwo. Przewaga nad Reą wzrosła do 45 punktów.

O najniższy stopień podium walka była równie zacięta. Zamieszani byli Michael Ruben Rinaldi z Ducati, jeźdźcy Hondy: Leon Haslam i Alvaro Bautista oraz Loris Baz, zastępujący kontuzjowanego Chaza Daviesa. Wydawało się, że w trójce zmieści się Bautista, jednak Hiszpan upadł podczas ostatniego okrążenia. Z pecha rywala skorzystał Baz, a za Francuzem dojechali Rinaldi i Haslam.

Wyścig 1: