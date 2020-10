Rea czeka na setne zwycięstwo

Rea mógł zapewnić sobie tytuł już dwa tygodnie temu na francuskim torze Magny-Cours. Jednak wypadł poza czołową trójkę w końcówce drugiego wyścigu głównego i matematyczne szanse wciąż utrzymuje Scott Redding z Ducati.

Finałowa runda w portugalskim Estoril powinna być jednak formalnością. Rea potrzebuje jedynie trzech oczek, które może zdobyć już podczas pierwszego wyścigu weekendu. Lider Kawasaki nie musi więc nawet dojechać w pierwszej dziesiątce. Mimo to 33-latek będzie chciał z przytupem przypieczętować szósty mistrzowski laur, odnosząc przy okazji zwycięstwo numer 100 w World Superbike.

- To ekscytujące zmierzać na finał tego dziwnego sezonu, liczącego jedynie osiem rund - powiedział Rea. - Przewaga w punktacji wygląda pozytywnie.

- Estoril jest dla nas nowym torem i nie mogę się doczekać, by się go nauczyć. To zawsze fajne wyzwanie, a czuję, iż z Ninja ZX-10RR zwykle przyjeżdżamy na nowe obiekty z dobrą podstawą. Piątek będzie poświęcony nauce, ocenie potencjału i zachowaniu spokoju. Postaramy się odpowiednio przygotować pakiet do walki o podium w każdym z trzech wyścigów. Taki jest cel. To był dziwny sezon i przed nami ostatnia okazja do rywalizacji w tym roku. Słyszałem, że ponownie zobaczymy kibiców, co byłoby bardzo miłe.

W pierwszym treningu Rea zanotował szósty rezultat. Najszybszy był Redding.