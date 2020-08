Rea dominował w Portimão

Podczas przedpołudniowego sprintu Rea musiał odpierać ataki Topraka Razgatlioglu. Brytyjczyk uciekł Turkowi dopiero w drugiej fazie rywalizacji i na mecie miał niespełna 3 s przewagi. Podium uzupełnił Loris Baz.

Do wyścigu głównego Rea nie ruszył najlepiej i niemal wyprzedzili go Razgatlioglu i Baz. Mistrz świata utrzymał jednak prowadzenie i nie oddał go do samej mety. Scott Redding szybko przebił się na drugą pozycję, ale nie zdołał zagrozić Rei. Tegoroczny debiutant musiał walczyć z Michaelem van der Markiem, a różnica na mecie wyniosła jedynie 0,093 s.

Chaz Davies czwartym miejscem poprawił sobie nastrój po ogólnie nie najlepszym weekendzie. Alvaro Bautista dojechał piąty, zaliczając najlepszy rezultat od czasu dołączenia do Hondy.

Kraksy wyeliminowały Razgatlioglu, Baza i Alexa Lowesa.

W klasyfikacji sezonu Rea [136 punktów] odebrał przodownictwo Reddingowi [132]. Trzeci jest Razgatlioglu [103].

Wyniki Race 2 - Portimão: