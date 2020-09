Rea triumfuje w sprincie

Rea po starcie znalazł się za Lorisem Bazem, jednak odzyskał prowadzenie już po dwóch zakrętach. Mistrz świata konsekwentnie powiększał swoją przewagę do końca sprintu i na mecie zameldował się 2,635 s przed Scottem Reddingiem. Podium uzupełnił Michael van der Mark.

Alvaro Bautista zaliczył najlepszy występ w sezonie. Hiszpan dowiózł Hondę na czwartej pozycji tuż przed Chazem Daviesem.

Tom Sykes został wezwany przez sędziów po incydencie z zakrętu numer 9 pierwszego okrążenia. Reprezentant BMW wyjechał poza tor, a gdy na niego wracał doszło do kontaktu z Leandro Mercado. Argentyńczyk zaliczył kraksę i odwieziono go do centrum medycznego.

Wyniki Superpole Race: