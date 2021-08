Rinaldi dołączył do World Superbike w sezonie 2018. Związał się wtedy z Ducati i bronił barw juniorskiej ekipy. Dwanaście miesięcy później przeszedł do satelickiego zespołu Barni, a szczególnie dobrze spisał się podczas ubiegłorocznej kampanii, kiedy to współpracował z Go Eleven. Na MotorLand Aragon wygrał swój pierwszy wyścig w World Sbk.

Występami w sezonie 2020 Rinaldi zasłużył na awans do głównego zespołu Ducati. W tym roku wygrał dwa starcia w domowej dla siebie rundzie w Misano. W łącznej klasyfikacji jest szósty.

We wtorek Ducati poinformowało o przedłużeniu umowy z Rinaldim na sezon 2022. 25-latek z Rimini będzie współpracował z Alvaro Bautistą, który wraca do włoskiej ekipy po dwóch latach w barwach Hondy. Z Ducati żegna się Scott Redding - Brytyjczyk przechodzi do BMW.

Czytaj również: Bautista wraca do Ducati