Trzecie Superpole w tym sezonie rozpoczęto przy słonecznej pogodzie. Temperatura powietrza dochodziła do 30 stopni Celsjusza.

Pierwsze wyjazdy rozpoczął Alvaro Bautista i to on znalazł się na czele tabeli czasów. Po chwili zmienił go kolega z Hondy - Leon Haslam. Do głosu zaczęli dochodzić faworyci - Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu i Jonathan Rea. Mistrz świata z czasem 1.33,778 był najszybszy przed zjazdami do alei serwisowej. Nieźle spisywał się tegoroczny debiutant - Lucas Mahias - trzeci wynik na półmetku sesji. Kraksę zaliczył Garrett Gerloff.

Rea nie zamierzał czekać niecierpliwie do ostatnich chwil czasówki i po ponownym wyjeździe poprawił swój wynik. Rezultat 1.33,416 to nowy rekord toru w Misano. Irlandczyk z Północy mógł się cieszyć z trzydziestego pole position w WSBK. Najlepszy w trzecim treningu, Michael Ruben Rinaldi awansował drugie pole, ale na minutę przed końcem został wypchnięty z pierwszego rzędu przez Razgatlioglu i zespołowego kolegę z Ducati - Scotta Reddinga.

Poza Rinaldim drugą linię utworzą Tom Sykes i Alex Lowes. W trzeciej maszyny ustawią: Lucas Mahias, kolejny debiutant Axel Bassani oraz Alvaro Bautista.

Eugene Laverty po wypadku w trzecim treningu musiał odpuścić udział w Superpole oraz dzisiejszym wyścigu głównym, zaplanowanym na godzinę 14.

World Superbike - Superpole, Misano: