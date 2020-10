Yamaha podała składy na World Superbike

Po tym, jak Alex Lowes w końcu 2019 roku przeniósł się do Kawasaki, do Yamahy dołączył Toprak Razgatlioglu. Z kolei w lipcu ogłoszono, że z zespołem pożegna się Michael van der Mark, który przechodzi do BMW.

Wakat po Holendrze zajmie Andrea Locatelli, świeżo upieczony mistrz World Supersport. Włoch wygrał w tym sezonie aż jedenaście wyścigów. Razgatlioglu zebrał dobre recenzje i pozostanie w ekipie na rok 2021.

Yamaha podała również skład satelickiego zespołu GRT. Tegoroczny debiutant Garrett Gerloff będzie kontynuował swoją przygodę z World Superbike, a drugi motocykl otrzyma Kohta Nozane. Japończyk ma na koncie jeden występ w rundzie MotoGP.

Typowany do oficjalnej ekipy, Loris Baz pozostanie najprawdopodobniej w Ten Kate.