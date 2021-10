Wyścig główny został poprzedzony tradycyjnym sprintem. W nim najlepiej ruszył Razgatlioglu. Redding kolejny raz nie wykorzystał pole position. Jonathan Rea szybko dołączył do czołówki. Turecki lider punktacji na początku zdołał nieco odjechać od Reddinga, ale reprezentant Ducati wrócił do gry. Walka trwała do samego końca i Razgatlioglu przeciął linię mety zaledwie 0,046 s przed Reddingiem. Rea skompletował podium.

Po południu temperatura powietrza przekroczyła 20 stopni Celsjusza, tor nagrzał się do 41 stopni.

Razgatlioglu po starcie pozostał na prowadzeniu. Blisko Turka byli Redding i Rea. Na walkę o podium chciał się również załapać Axel Bassani.

Między trzema czołowymi zawodnikami doszło do niezliczonej wymiany pozycji. W połowie dystansu wydawało się, że to Razgatlioglu zdoła uciec rywalom. Jednak Redding wyprzedził Turka. Obchodzący wczoraj 25. urodziny jeździec stracił również pozycje na rzecz Rei.

Redding odjechał dwóm pretendentom do tytułu na ponad 2 s i nie dał sobie wydrzeć siódmego zwycięstwa w sezonie. Rea dojechał drugi. Razgatlioglu przez chwilę próbował gonić głównego rywala, ale postanowił bezpiecznie dowieźć porcję punktów.

Tuż za podium dojechał Bassani, który odparł atak Michaela Rubena Rinaldiego. Szósty był Michael van der Mark z, a siódmy Andrea Locatelli. Za Garrettem Gerloffem wyścig ukończył wracający po kontuzji Chaz Davies.

Przed końcową rundą, która rozegrana zostanie w Indonezji (19-21 listopada), przewaga Razgatlioglu wynosi 30 punktów. Do zdobycia są 62 oczka.

Wyścig 2: