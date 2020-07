Blisko 120 aut na otwarcie sezonu WSMP

Wyścigi wracają do Poznania

W lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku odbędzie się rywalizacja w wyścigach sprinterskich oraz w dwugodzinnej rywalizacji Endurance. Z powodu pandemii sezon wystartuje wyjątkowo późno, ale uda się go rozegrać niemal w całości.

- Bardzo cieszymy się z powrotu wyścigów na Tor Poznań. Po konsultacji z zawodnikami zmieniliśmy kalendarz i zaplanowaliśmy cztery weekendy wyścigowe. W lipcu wreszcie poczujemy ten dreszczyk adrenaliny, którego nam tak bardzo brakowało przez ostatnie miesiące. Wierzymy, że wszyscy będą czuli się bezpiecznie, bo dostosowaliśmy obiekt i przepisy do nowej rzeczywistości. Chcemy, by zawodnicy mogli skupić się na rywalizacji i przeżywaniu wyścigowych emocji - mówi Bartosz Bieliński, prezes Automobilklubu Wielkopolski.

Lipcowe zawody odbędą się bez udziału publiczności, a zawodnicy i ich zespoły muszą przygotować się na szereg nowych zasad obowiązujących na terenie Toru Poznań. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Imponująca lista zgłoszeń

Jedyny homologowany przez FIA obiekt wyścigowy w Polsce przez trzy dni będzie miejscem rywalizacji w wyścigach sprinterskich oraz dwugodzinnym wyścigu Endurance. Na torze pojawią się piekielnie szybkie auta jak Lamborghini Huracan, Porsche 911 GT3, Mercedes AMG GT3, VW Golf TCR, a także szalony Radical SR8. Silną stroną wyścigów w Poznaniu jest rywalizacja w autach w pucharach markowych. Po udanym debiucie w sezonie 2019 powraca Toyota Racing Cup, w którym kierowcy ścigają się w Toyotach Celicach GT TRC w identycznej specyfikacji. Kolejny rok z rzędu w mistrzostwach Polski zobaczymy uznane serie 318IS Cup PL oraz OMM Super S Cup z popularnymi “miniakami”, a także rywalizację w Kiach Picanto czy legendarnym już Maluch Trophy.

Wśród blisko 120 zgłoszeń znajdziemy m.in. Nikodema Wierzbickiego, czyli ostatniego mistrza Kia Platinum Cup, podwójnego mistrza Polski z 2019 roku Mariusza Miękosia, a także Gosię Rdest, która w Poznaniu rozpocznie swój motorsportowy sezon.

- Bardzo cieszę się z nadchodzącej rundy WSMP. Wracamy na tory po pandemii, która dotknęła cały świat. To fajne wyzwanie, a ja zawalczę o mistrzostwo Polski Seatem Leonem Racerem w agresywnej i dynamicznej odsłonie. Zapowiada się świetna zabawa. Nie mogę się doczekać pierwszych kilometrów na torze - powiedziała Rdest.

Z kolei mający doświadczenia z największych europejskich torów wyścigowych Robert Lukas i Mateusz Lisowski wezmą udział w rywalizacji długodystansowej w konkurencyjnych Porsche 911 GT3. Wyścig Endurance przyciągnął aż 21 zgłoszeń potwierdzając, że powrót do dwugodzinnej formy w sezonie 2019 był słusznym krokiem organizatorów.

Debiut zagranicznej serii

Do Poznania na pierwszy weekend lipca sprowadzono uznaną w Europie serię Clio Cup Central Europe, w której ważnymi postaciami są Polacy. W najbliższy weekend pojedzie w niej ich czterech.

- Clio Cup Central Europe to uznana marka w świecie wyścigowym. Cieszymy się, że u nas ten puchar zainauguruje sezon. To wyraz dużego zaufania dla naszych działań i sposobu organizacji wyścigów. Celem WSMP jest jak najbardziej otwarty charakter zawodów i przyciągnięcie atrakcyjnych serii zagranicznych, które gwarantują emocje na torze. Start zawodników z Clio Cup Central Europe to dowód na to, że nasza konsekwentna praca przynosi efekty - dodaje Bieliński.

Należy dodać, że nadchodzące wyścigi odbędą się bez udziału publiczności.

W piątek 3 lipca o godzinie 13.00 rozpoczną się kwalifikacje i potrwają do godz. 17.00. Pół godziny później rozpocznie się pierwszy wyścig w MP OMM Super S Cup.

W sobotę 4 lipca w godzinach od 9.00 do 17.30 odbywać się będą wyścigi. Natomiast w niedzielę 5 lipca najpierw od godz. 9.00 ostatnie kwalifikacje, a od godz. 10.45 do 15.00 wyścigi.

informacja prasowa