Coraz mniej niewiadomych w WSMP

Wyśmienita, jesienna pogoda pozwoliła zawodnikom skupić się na rywalizacji. Tym bardziej, że program ostatniego weekendu wyścigowego jest napięty. Już w piątek od samego rana trwały kwalifikacje, a tuż po południu rozpoczęła się walka o punkty mistrzostw Polski.

W najliczniejszym pucharze markowym - 318IS Cup PL, coraz bliżej odzyskania mistrzowskiego tytułu jest Karol Wyka, który rozpoczął weekend wyścigowy jak wszystkie poprzednie. Był najszybszy w kwalifikacjach, a potem wygrał wyścig i powiększył przewagę nad rywalami. Drugą lokatę po starcie z końca stawki i fantastycznej walce wywalczył Marcin Lempert, a trzeci dojechał Marcin Wydra.

Niesamowite emocje od startu zapewnił wyścig Ecumaster Super S Cup, w którym triumfował Adam Karkuszewski. Było to jego pierwsze zwycięstwo w tym pucharze. Na podium dojechali jeszcze Adrian Lewandowski oraz Jerzy Drabent, a piąty finiszował lider cyklu Adam Dębicki.

Ostatni wyścig sezonu rozstrzygnie sprawę tytułu w Toyota Racing Cup. Przed ostatnim wyścigiem sezonu Dawid Czarnik prowadzi w klasyfikacji generalnej, a drugie miejsce, ze stratą 18 punktów, zajmuje Kacper Osek. W piątek wyścig wygrał pucharowy debiutant Filip Tokar, Czarnik był drugi, a trzecią lokatę zajął Tomasz Tomczak.

Ratajczak pewny tytułu

W Mazda MX-5 Cup Poland siódmy triumf z rzędu odniósł Krzysztof Ratajczak, który ma już pewny tytuł mistrzowski. W piątek za nim finiszowali Marcin Fedder oraz Nikodem Wiśniewski. W Trofeo di Serie po raz drugi w sezonie zwyciężył Rafał Piotrowski, a finiszujący na drugiej pozycji Piotr Ławski ma już pewne pierwsze miejsce na koniec sezonu.

W Maluch Trophy sprawa tytułów rozstrzygnie się w sobotę. W DN 3-0 piątkowy wyścig wygrał Marek Kurzętkowski i powiększył przewagę nad Jackiem Chojnackim do dziewięciu punktów. W DN 3-1 triumfował Jakub Sykucki i tym samym zmniejszył stratę do Mirosława Janduły do dziewięciu punktów.

W D4 2000 wyścig i tytuł dla Bartosza Walkowiaka, w D4 Porsche sprawę mistrzostwa rozstrzygnął na swoją korzyść Jakub Dwernicki, a w DN 2 Krystian Ciesiółka. W DN 1 szansę na tytuł przed ostatnią rundą ma aż trzech zawodników - Brodnicki, Matuszyk i Spławski.

Wielki finał sezonu Endurance

W sobotę na Torze Poznań ostatnie ściganie w tym sezonie. Na jedynym obiekcie z homologacją FIA zobaczymy decydującą o tytułach walkę w wyścigach sprinterskich, a także finałowy wyścig Endurance. Do rywalizacji długodystansowej zgłosiły się 34 zespoły - po osiem aut pojedzie w klasach D4 1400 Open, D4 2000 oraz Ecumaster Super S Cup. Największe szanse na triumf w klasyfikacji indywidualnej mają Adrian i Andrzej Lewandowscy w Lamborghini Huracanie. Oni też wywalczyli pole position w piątkowych kwalifikacjach. Początek sobotniego wyścigu o godz. 15.30. Zwycięzców poznamy po dwóch godzinach rywalizacji.

informacja prasowa

Galeria zdjęć z piątku:

