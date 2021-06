Do pierwszego weekendu wyścigowego na Torze Poznań zgłosiło się ponad 180 zawodników. Oprócz rywalizacji w ramach mistrzostw Polski, kibice mogą podziwiać kierowców startujących na co dzień w mistrzostwach Europy Strefy Centralnej FIA (FIA CEZ) oraz TCR Eastern Europe. A to gwarancja niesamowitych emocji przez trzy dni.

W stolicy Wielkopolski debiutują w sezonie 2021 dwa nowe puchary markowe - Trofeo di Serie oraz Mazda MX-5 Cup Poland. Historyczne pole position w rywalizacji Fiatów 500 wywalczył Nikodem Wierzbicki, a wśród kierowców w Mazdach najlepszy w czasówce okazał się Krzysztof Ratajczak, który był o 0,4 sekundy szybszy od Marcina Feddera oraz o 0,8 sekundy od Grzegorza Grzybowskiego. W piątek odbyły się też kwalifikacje Toyota Racing Cup. Pole position zdobył pucharowy debiutant w Toyocie Celice GT TRC, czyli Kacper Osek, drugi czas uzyskał Jacek Jurecki, a trzecia była Julia.

W DN 1 pole position wywalczył Sławomir Spławski (Kia Picanto), w DN 2 najlepszy czas miał Krystian Ciesiółka (Fiat SC Abarth). Kwalifikacje w D4 2000 wygrał Bartosz Walkowiak (BMW E90), w D4 3500 Jakub Franek (Audi RSL LMS), w D4 +3500 Marcin Jedliński (Mercedes AMG GT3), a w D5 +2000 Jacek Zielonka (Radical SR8). W TCR Eastern Europe z pole position będzie ruszał Michal Makes w Cuprze TCR, a w Clio Cup Filip Sandstrom.

W kwalifikacjach do wyścigu Endurance wzięło udział aż 35 aut, które będą rywalizować na dystansie jednej godziny w ramach FIA CEZ oraz w dwóch godziny w MPE. Z pierwszej linii wystartują Marcin Jedliński w Mercedesie AMG GT3 oraz duet Zsigo-Waszek w BMW M6 GT3.

Wyka i Alejski zaczynają sezon od zwycięstwa

W piątek mieliśmy też pierwsze wyścigowe emocje. W najliczniejszym pucharze 318IS Cup PL wystartowało 17 zawodników, a prowadzenie w cyklu objął Karol Wyka, czyli mistrz Polski z 2017 roku i zwycięzca piątkowych kwalifikacji. Pasjonujący pojedynek o drugą lokatę stoczyli bracia Marcin i Artur Lempertowie. Górą był Marcin o zaledwie 0,246 sekundy. W Ecumaster Super S Cup, gdzie rywalizują zawodnicy w identycznie przygotowanych Mini, triumfował ubiegłoroczny mistrz Bartosz Alejski, z którym do ostatnich metrów walczył Adam Dębicki, a trzecie miejsce zajął Adrian Lewandowski, zwycięzca kwalifikacji.

Poznaliśmy też pierwszych triumfatorów w kultowym Maluch Trophy. W DN 3-0 wygrał Marek Kurzątkowski przed Pawłem Krakowskim i Jackiem Chojnackim. W DN 3-1 Mirosław Janduła przekroczył linię mety o trzy sekundy przed Qbą Sykuckim, a trzeci był Robert Wilk.

Początek sobotnich wyścigów o godz. 8:45. Wyścig Endurance rozpocznie się o godz. 15:15.

informacja prasowa