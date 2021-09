Aż 38 aut stanęło na starcie wrześniowego wyścigu Endurance, czyli na polach przedstartowych samochody zostały ustawione aż do zakrętu Toru Poznań. To najwyższa frekwencja odkąd rywalizacja wróciła do dwugodzinnego formatu z obowiązkową zmianą kierowców. Emocji nie brakuje, a oprócz samego tempa wyścigowego ogromne znaczenia ma też taktyka i umiejętność reagowania na sytuację na torze. Wrześniowy wyścig należał do tych spokojniejszych, a największy dystans - 72 okrążenia, pokonali Adrian i Andrzej Lewandowscy, którzy wykonali ważny krok w kierunku tytułów mistrzowskich. Byli o okrążenie lepsi od Tomasza Magdziarza z Sebastianem Mielcarkiem (Porsche 911 GT3) oraz debiutującego w takiej rywalizacji Martina Kaczmarskiego z doświadczonym Mateuszem Lisowskim (też Porsche).

W kategorii D4 2000 triumfowali Walkowiak z Kaźmierczakiem (BMW E90), w D4 1400 najlepiej spisał się duet Litwinowicz - Litwinowicz (Kia Picanto), w D5 2000 Kwasiborski - Kwasiborskim (Mazda MX-5), a w D4 3500 trio Franek - Franek - Chapman. Wśród kierowców startujących w ramach 318IS Cup PL wygrali Skrzek z Mirowskim, a w Ecumaster Super S Cup Pawlaczyk z Kojderem.

W pucharach wygrywali faworyci

Wyścig Endurance rozgrywany był przy pięknej, słonecznej pogodzie, ale wcześniej w wyścigach sprinterskich karty rozdawał deszcz. Największa ulewa była, gdy do rywalizacji ruszali kierowcy w Ecumaster Super S Cup. W mokrych warunkach najlepiej spisał się lider cyklu Adam Dębicki, który przebił się na czoło wyścigu z 10. pozycji, wyprzedzając Bartosza Alejskiego i Tomasza Pawlaczyka.

W 318IS Cup PL rywalizacja odbywała się na przesychającym torze. Startujący z pole position Karol Wyka nie popełnił błędu po starcie i do mety nie dał sobie odebrać prowadzenia, choć do samego końca naciskał na niego Marcin Lempert, który ostatecznie minął linię mety 0,567 sekundy za rywalem. Trzecie miejsce zajął Rafał Kazana.

W Toyota Racing Cup trzecie zwycięstwo w sezonie odniósł Dawid Czarnik, a na drugim miejscu finiszował Kacper Osek, który wciąż jest liderem cyklu. Na najniższym stopniu podium stanął Jacek Jurecki. W Mazda MX-5 Cup Poland piąte zwycięstwo w sezonie odniósł Krzysztof Ratajczak, ale tym razem przez cały wyścig musiał odpierać ataki Piotra Więcka, na co dzień światowej klasy driftera. Na trzecim miejscu wyścig ukończył Marcin Fedder. Z kolei szalony wyścig w Trofeo di Serie wygrał Rafał Piotrowski przed Rafałem Gawkowskim, a trzeci był Piotr Ławski.

Podczas wyjątkowego dla Maluch Trophy weekendu w sobotę w DN 3-1 triumfował Konrad Tadla, a w DN 3-0 Jacek Chojnacki. W niedzielę zawodnicy w maluchach będą świętować jubileusz 10-lecia tej serii. I z tej okazji o godz. 13.45 zaplanowano bieg pokazowych, w którym ma pojechać aż 30 wyścigowych Fiatów 126p.

W D4 2000 zwycięstwo Bartosza Walkowiak (BMW E90), w D4 2000 NA Katarzyny Terlikowskiej (Honda Civic), w DN 1 Adam Brodnicki (Kia Picanto), a w DN 2 Michał Ghany (Fiat SC). W D4 Porsche z wygranej cieszył się Jakub Dwernicki, a w D4 3500 Szymon Jabłoński (Hyundai i30N TCR).

Oprócz zawodników zbierających punkty do klasyfikacji rocznych WSMP kibice mogą podziwiać historyczne wyścigówki z niemieckiej serii Haigo ADAC Historic Cup. W sobotę w rywalizacji Formula w klasyfikacji Easter triumfował polski kierowca Dawid Bokiej za kierownicą Promota III.

Wyniki wszystkich sesji kwalifikacyjnych i wyścigów 5. i 6. rundy WSMP