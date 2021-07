Piątkowe zmagania na Torze Poznań stały pod znakiem emocji w pucharach monomarkowych. Od zdobycia pełnej puli punktów w Ecumaster Super S Cup zaczął weekend Bartosz Alejski. Ubiegłoroczny mistrz wygrał kwalifikacje, a w wyścigu nie zatrzymał go nawet nagły opad deszczu. Alejski co prawda nie prowadził od startu do mety, ale najlepiej odnalazł się w trudnych warunkach i finiszował z przewagą nieco ponad ośmiu sekund nad Tomaszem Pawlaczykiem, który do ostatnich metrów bił się o drugą lokatę z Adamem Karkuszewskim. Dotychczasowy lider Ecumaster Super S Cup, Adam Dębicki, był szósty.

W najliczniej obsadzonym pucharze 318IS Cup PL, bo liczącym aż 19 aut, Karol Wyka zdobył drugie pole position w sezonie i cieszył się też z drugiego zwycięstwa. Kierowca Automobilklubu Rzemieślnik wygrał piątkowy wyścig z przewagą aż 29 sekund nad Karolem Mirowskim i niespełna 30 sekund nad trzecim Rafałem Kazaną, a także popisał się najlepszym czasem jednego okrążenia (1:50.321).

Pierwszy lipcowy wyścig w Trofeo di Serie, gdzie kierowcy rywalizują za kierownicą Fiatów 500, wygrał Piotr Ławski przed Tomaszem Biernatem i Dawidem Dziwokiem. W DN 2 najszybszy był Michał Ghany, a na podium stanęli jeszcze Mateusz Ciesiółka i Maciej Szkudlarek (wszyscy Fiat Seicento). W DN 1 triumfował Sławomir Spławski, a za nim dojechali Miłosz Matuszyk i Adam Brodnicki (wszyscy Kia Picanto).

32 auta w wyścigu Endurance

W piątkowych przeprowadzono też kwalifikacje, a najliczniejsza stawka była w czasówce przed wyścigiem Endurance. Wzięły w niej udział aż 32 auta. Kwalifikacje wygrał duet Bernacik-Soltys w Porsche 911 GT3 Cup, który uzyskał lepszy o 0,428 sekundy czas od Adriana i Andrzeja Lewandowskich (Lamborghini Huracan), czyli zwycięzców z czerwca. Trzeci wynik mieli Zielonka i Litwin w Radicalu SR8.

Jeszcze mniejsza była różnica w klasie D4 2000, gdzie Walkowiak z Kaźmierczakiem (BMW E90) byli o 0,18 sekundy szybsi od Łaszkiewicza i Tomczaka (BMW E30). Całek i Lempert wykręcili najlepszy czas w ramach 318IS Cup PL, Augustyniak i Wiśniewski w Ecumaster Super S Cup, a Strozik i Borak w klasie D4 1400.

Sobotni wyścig Endurance rozpocznie się o godz. 16, ale wcześniej na Torze Poznań zaplanowano rywalizację sprinterską. Kierowcy będą walczyć o punkty mistrzostw Polski, a na jedynym w Polsce obiekcie wyścigowym z homologacją FIA zobaczymy też zawodników startujących w ramach Swift Cup Europe, gdzie w ważnych rolach występują Polacy, oraz uczestników Haigo ADAC Historic Cup, czyli niemieckiej serii wyścigów z autami z tzw. demoludów. Transmisje na żywo ze wszystkich wyścigów na stronie https://www.wsmp.pl/live od godz. 9.20.

