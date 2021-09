W tym sezonie dopisała frekwencja zawodników zgłoszonych do Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W Poznaniu aż 98 kierowców zgłosiło swój udział w wyścigach sprinterskich. Do rywalizacji w sobotnim wyścigu Endurance zgłosiły się 34 zespoły. Taka obsada bardzo dobrze świadczy o rosnącej popularności wyścigów samochodowych w Polsce i pozwala mieć nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w przyszłości. Bardzo cieszy również stała obecność pucharów markowych, które dla chętnych kierowców stanowią wręcz idealny sposób na rozpoczęcie przygody z profesjonalnym sportem samochodowym. Podczas najbliższego weekendu emocji dostarczą z pewnością kierowcy w bardzo szybkich samochodach klasy GT3 i niesamowicie konkurencyjnych samochodach kategorii TCR, a także zawodnicy rywalizujący w historycznym cyklu Maluch Trophy i nie tylko.

Piętnastu kierowców zgłosiło się do rywalizacji w Ecumasters Super S Cup (Mini R53). Liderem punktacji sezonu jest Adam Dębicki i to on jest faworytem do końcowego sukcesu w tej klasie. W niezwykle popularnym 318 IS Cup PL zobaczymy 19 zawodników z prowadzącym w klasyfikacji Karolem Wyką.

W klasie D4 +3500 i D4 3500 zobaczymy po trzech kierowców. Czterech zgłosiło się do rywalizacji w klasie D4 N/A, a pięciu w D4 Open. Jeden zawodnik wystartuje w klasie DN-7, a pucharowa rywalizacja w DN-6 Mazda MX-5 Cup Poland rozegra się pomiędzy sześcioma kierowcami. Faworytem do zwycięstwa jest Krzysztof Ratajczak mający na swoim koncie komplet zwycięstw w tym sezonie. W Trofeo Di Serie Cup (DN-5) będziemy świadkami rywalizacji dziewięciu Fiatów 500. Najwięcej punktów po sześciu rozegranych w tym sezonie wyścigach zgromadził Piotr Ławski. DN-4 Toyota Racing Cup to rywalizacja pięciu kierowców, a na pozycji liderów punktacji znajdują się ex-aequo Dawid Czarnik i Kacper Osek. Aż siedemnaście Fiatów 126p zobaczymy na starcie w ramach rywalizacji w DN-3 Maluch Trophy. Klasa DN-2 to siedem samochodów, a w DN-1 (Kia Picanto) zgłosiło się czterech kierowców z Adamem Brodnickim na czele.

Tor Poznań to jedyny obiekt wyścigowy w Polsce z homologacją FIA. Jego konfiguracja budzi respekt wśród kierowców, a rywalizacja w stolicy Wielkopolski wymaga bardzo dużych umiejętności. Dzięki ogromnym wysiłkom organizatorów i gospodarzy rośnie popularność wyścigów, a rywalizacji na Torze Poznań przygląda się coraz więcej kibiców. Niezwykle widowiskową częścią weekendu jest dwugodzinny wyścig Endurance. To z pewnością jeden z najciekawszych punktów harmonogramu każdego weekendu wyścigowego. Warto dokładnie przyglądać się rywalizacji, bo emocji na torze nigdy nie brakuje.

Na starcie tego wyścigu zobaczymy liderów punktacji sezonu, Andrzeja i Adriana Lewandowskich (Lamborghini Huracan), a także Tomasza Magdziarza i Sebastiana Mielcarka oraz Jakuba Dwernickiego i Jana Antoszewskiego w Porsche 911 GT3 Cup. W Poznaniu będziemy mieli także okazję podziwiać Audi RS3 LMS Jamesa Chapmana, Jakuba Franka i Jerzego Franka. Po osiem duetów zgłosiło się do wyścigu Endurance w Mini R53 (z prowadzącymi w punktacji Tomaszem Pawlaczykiem i Jakubem Kojderem) i w klasie D4 2000, w której najwyżej w punktacji znajdują się Maciej Łaszkiewicz i Tomasz Tomczak. Cztery zespoły zobaczymy w klasie 318 IS Cup Poland z liderami punktacji Andrzejem Skrzekiem i Karolem Mirowskim w roli faworytów.

→ Galeria zdjęć z trzeciej w tym roku wizyty WSMP na Torze Poznań

informacja prasowa