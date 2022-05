Majowa inauguracja sezonu WSMP

Od Fiata 126 po Lamborghini Huracan

13-15 maja zaplanowano na Torze Poznań rywalizację sprinterską oraz dwugodzinny wyścig endurance, w ramach których zobaczymy m.in. liczne puchary markowe, które ugruntowały już swoją pozycję w WSMP i stają się coraz popularniejsze zarówno wśród zawodników, jak i kibiców.

Najliczniej reprezentowane będą kultowe Fiaty 126, walczące ze sobą w ramach Maluch Trophy - serii wyścigowej stworzonej specjalnie dla ikony polskiej motoryzacji, która rozgrywana jest nieprzerwanie już od 11 lat. Na polach startowych zobaczymy aż 21 popularnych i lubianych “Maluchów”, z zeszłorocznym mistrzem Polski Markiem Kurzętkowskim na czele.

Po mistrzostwo Polski pojadą także zawodnicy w ramach 318 IS CUP PL oraz Work Stuff Super S Cup. To wyścigowe serie, w których od początku do końca możemy liczyć na niezwykle zaciętą walkę zawodników. Do stolicy Wielkopolski zawita 16 tylnonapędowych BMW 318IS oraz 12 przednionapędowych Mini R53. W starciu 318 IS CUP PL wszystko zapowiada kolejną serię pojedynków między urzędującym mistrzem Karolem Wyką a braćmi Lempert. Z kolei wśród kierowców Mini, szykuje się nowe rozdanie, ponieważ na pierwszej rundzie nie zobaczymy zeszłorocznego mistrza oraz wicemistrza i oprócz znanych z serii kierowców, jak Bartosz Alejski czy Tomasz Pawlaczyk, pojawi się sporo nowych nazwisk w stawce.

Zeszły rok był debiutem dwóch nowych pucharów markowych w ramach WSMP, które na ten sezon powiększyły grono rywalizujących w nich aut. I tak w Unitel MX-5 Cup Poland na starcie pojawi się 11 aut bez dachu, w których za kierownicą zobaczymy dużo nowych nazwisk, w tym popularną drifterkę - Karolinę Pilarczyk. W Trofeo di Serie walczyć będzie równo 10 niepozornych, ale dających dużo frajdy z jazdy Fiatów 500, z obrońcą tytułu Piotrem Ławskim.

Tradycyjnie nie zabraknie też zawodników w najmocniejszych autach klasy GT czy TCR, oraz samochód rywalizujących w klasach pojemnościowych. Na starcie zobaczymy m.in. 4 auta klasy Touring Car Racing, czy 3 widowiskowo jeżdżące Lamborghini Huracan, z powracającym do WSMP, wielokrotnym mistrzem Polski Mariuszem Miękosiem. Wśród najmocniejszych aut zapowiada się bardzo interesujący pojedynek pomiędzy samochodami GT3, a autem bez dachu - Radicalem SR10, którego do Poznania przywiezie Jacek Zielonka.

Punktem kulminacyjnym weekendu będzie pierwszy w sezonie wyścig Mistrzostw Polski Endurance. Rozgrywana w dwugodzinnym formacie rywalizacja w poprzednich sezonach przyciągała liczne zespoły. Na inaugurację sezonu prosta startowa wypełni się kolumną 24 samochodów, a głównymi pretendentami do wygranej są duety Lewandowski / Miękoś w Lamborghini Huracane i Zielonka / Litwin w Radicalu SR10.

Lista zgłoszeń

Nowe oblicze Toru Poznań

Przerwa między sezonami trwała od października, ale to nie oznacza, że na największym motorsportowym obiekcie w Polsce nic się nie działo. Organizator WSMP - Automobilklub Wielkopolski, bardzo pracowicie wykorzystał czas między sezonami.

Tor Poznań już w zeszłym roku przeszedł bardzo istotne modernizacje w postaci systemu monitoringu, który przy pomocy 69 kamer pozwala sędziom śledzić przebieg zawodów dosłownie na każdym centymetrze toru. Znacznej poprawie uległa także infrastruktura toru, zmodernizowano drogi dojazdowe, część trybun i wybudowano zupełnie nową scenę oraz budynek Centrum Kierowania Wyścigiem.

W tym roku Tor Poznań otwiera kolejny rozdział w swojej, już ponad 40-letniej historii.

- Z dumą możemy ogłosić, że Tor Poznań stał się jednym z najnowocześniejszych torów na świecie. Wyposażyliśmy nasz obiekt w najlepszy dostępny system pomiaru czasu oraz najnowszy system zarządzania wyścigiem homologowany przez międzynarodowe federacje FIA i FIM. Wszystkie stanowiska sędziowskie zostały wyposażone m.in. w panele LED, a system dodatkowo rozbudowany jest o anteny GPS z nadajnikami, dzięki którym będziemy mogli śledzić każde auto na torze. Całość połączona jest w jeden system zarządzania torem i wyścigiem - mówi Bartosz Bieliński, Prezes Automobilklubu Wielkopolski.

To konsekwentnie realizowany przez Automobilklub Wielkopolski program modernizacji jedynego homologowanego w Polsce toru wyścigowego, który dąży do zajęcia miejsca w ścisłej europejskiej czołówce obiektów motorsportowych, a którego już widać pierwsze efekty. W ubiegłym tygodniu Tor Poznań wizytowany był przez przedstawicieli Mistrzostwa Europy FIA w Wyścigach Ciężarówek. Wizytacja przebiegła obiecująco i niewykluczone, że tor oprócz wyścigów samochodów, motocykli, kartingu, od niedawna także rallycrossu, zyska kolejną funkcjonalność.

Tor Poznań cały czas pozytywnie zaskakuje, zarówno zawodników, jak i kibiców, którzy 13-15 maja mogą przybyć na tor i wykorzystać pierwszą w sezonie okazję do podziwiania widowiskowej walki w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

informacja prasowa