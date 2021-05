Mazda MX-5 Cup Poland ruszy w czerwcu

Tymczasem w warszawskiej firmie TG Auto dobiegają końca prace przy budowie 10 sztuk samochodów wyścigowych Mazda MX-5. Fabrycznie nowe auta przypłynęły w lutym i marcu z fabryki w Hiroszimie i natychmiast trafiły w ręce mechaników.

- Pomysł pucharu narodził się już w 2019 r – wspomina Paweł Skucha, dyrektor pucharu. – Zeszły rok poświęciliśmy na prace projektowe. Samochód miał być stosunkowo tani w budowie i eksploatacji wyścigowej, ale przede wszystkim pomyślany tak, aby dawać jak najwięcej radości z jazdy. Najwięcej uwagi poświęciliśmy bezpieczeństwu, a szczególnie klatce bezpieczeństwa. Mazda jest napędzana niemal seryjnym, 2-litrowym, wolnossącym silnikiem SkyActiv o mocy 200 KM. Dzięki współpracy z partnerami wprowadziliśmy szereg modyfikacji, przede wszystkim w zawieszeniu i układzie jezdnym, aby lepiej przystosować Mazdy do wymagań toru wyścigowego.

Pierwszy egzemplarz, zbudowany w 2020 roku wyjechał na tor jesienią. Od tamtej pory spędził na torze 12 dni testowych i bezawaryjnie pokonał ponad 2 500 kilometrów. Pozwoliło to inżynierom zebrać wiele cennych danych. Wszyscy kierowcy, którzy testowali Mazdę byli pod wrażeniem jej osiągów i znakomitych własności jezdnych.

- Jesteśmy dumni z tego, że wyczynowa Mazda MX-5 jest zaprojektowana i zaadaptowana do sportu całkowicie przez polskich inżynierów i mechaników – kontynuuje Paweł Skucha. - Dzięki wyjątkowo lekkiej konstrukcji, tylnemu napędowi i rozkładowi mas pomiędzy przednią i tylną oś zbliżonemu do 50/50%, Mazda MX-5 jest naturalną, idealną wprost bazą dla samochodu wyścigowego. Jesteśmy przekonani, że nowa seria ożywi krajobraz polskich wyścigów i wniesie powiew świeżości. Już w tym roku chcemy także wystartować naszymi Mazdami nie tylko w mistrzostwach Polski, ale także na torach zagranicznych. Wkrótce będziemy mogli podać więcej szczegółów. W tej chwili, na miesiąc przed pierwszą rundą WSMP praktycznie wszystkie samochody są już gotowe do startu, a jeden z nich zaliczył na początku maja udaną sesję testową na Torze Poznań.

Puchar pod nazwą Mazda MX-5 Cup Poland jest organizowany pod patronatem Mazda Motor Poland, a oficjalnymi partnerami są firmy Racing Tyres (dostawca opon Federal), Öhlins (amortyzatory), Hardrace (wahacze), Stoptech (hamulce) oraz Rallyshop (wyposażenie wyczynowe).