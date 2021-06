Mazda MX-5 Cup rusza w doborowym towarzystwie

Zgodnie z zapowiedziami, w nadchodzący weekend, w dniach 11 – 13 czerwca odbędzie się na torze w Poznaniu pierwsza i druga runda nowego pucharu wyścigowego Mazda MX-5 Cup Poland.

W ubiegłym tygodniu wyścigowe roadstery zostały zaprezentowane w Słomczynie pod Warszawą, a teraz nadszedł czas na ściganie. Na torze pojawi się siedem 200-konnych samochodów przygotowanych przez warszawską firmę TG Auto. W ten weekend w Poznaniu oprócz Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, odbędzie się także runda FIA Central European Zone czyli Mistrzostw Europy Strefy Centralnej FIA, a także renomowanej serii dla samochodów turystycznych serii TCR Eastern Europe. Oznacza to, że Mazdy zadebiutują w znakomitym, międzynarodowym towarzystwie, a na torze zobaczymy łącznie ponad 180 samochodów!

- Po wielu miesiącach przygotowań zaczynamy ściganie – mówi Paweł Skucha, dyrektor pucharu i szef warszawskiej firmy TG Auto przygotowującej Mazdy do startów. – Pandemia pokrzyżowała nam mocno plany związane z uruchomieniem pucharu, ale teraz zawodnicy nie mogą już się doczekać pierwszego startu, a my, jako organizatorzy, jesteśmy pełni pozytywnych emocji przed debiutem na arenie Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Czterodniowy weekend wyścigowy to ogromny wysiłek i wyzwanie dla wszystkich, jednak taka forma daje szanse najlepszego przygotowania zawodników do startu. Mamy w stawce bardzo doświadczonych, renomowanych kierowców, których udział zapewnia dobre ściganie od pierwszego do ostatniego okrążenia.

Do startu na torze Poznań w klasyfikacji Mazda MX-5 Cup zgłosili się Marcin Fedder, Jakub Wyszomirski, Krzysztof Siadkowski, Marcin Siadkowski, Grzegorz Grzybowski, Krzysztof Ratajczak oraz dziennikarz redakcji Auto Świat Błażej Buliński.

- Pojawienie się wyścigowych Mazd MX-5 na Torze Poznań to dla nas historyczny moment – mówi Szymon Sołtysik, PR Manager firmy Mazda Motor Poland, oficjalnego importera marki Mazda w Polsce, patrona cyklu. – Bardzo się cieszymy, że najpopularniejszy roadster świata będzie rywalizować w zawodach rangi Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, dostarczając emocji nie tylko kierowcom, ale też kibicom, szczególnie że w najbliższy weekend Mazdy MX-5 będą startować zderzak w zderzak z innymi samochodami klas do 2000 cm3. Prognozy pogody zapowiadające w sobotę i niedzielę przelotne opady deszczu gwarantują dodatkowe atrakcje.

Harmonogram weekendu Pucharu Mazda MX-5 Cup Poland na torze Poznań

Piątek, 11 czerwca

08.00 Trening dowolny (30’)

11.40 Kwalifikacje Q1 (25’)

Sobota, 12 czerwca

09.55 Wyścig 1 (25’)

Niedziela, 13 czerwca

09.30 Kwalifikacje Q2 (25’)

13.35 Wyścig 2 (25’)

informacja prasowa

