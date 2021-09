Już w piątek i w sobotę, 1-2 października w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski na torze w Poznaniu odbędzie się siódma i ósma runda tegorocznego serialu. Startują w nim 200-konne roadstery przygotowane przez warszawską firmę TG Auto dla operatora Pucharu Unitel Motorsport. Sponsorem rundy będzie firma TMS.

Krzysztof Ratajczak wygrał wszystkie dotychczasowe wyścigi i jest zdecydowanym faworytem do tytułu mistrzowskiego. Tylko Marcin Fedder ma jeszcze matematyczne szanse, aby go wyprzedzić. Grzegorz Grzybowski jest z kolei o włos od zapewnienia sobie trzeciego miejsca, ale i nie bez szans na drugą lokatę.

W dwóch wyścigach wystartuje także zwycięzca ubiegłorocznej wirtualnej edycji wyścigu 24h Le Mans Nikodem Wiśniewski, który brał udział w pracach nad rozwojem wyścigowej Mazdy MX-5 oraz bracia Marcin i Krzysztof Siadkowscy. Warto podkreślić, że Wiśniewski jest autorem najlepszego do tej pory czasu okrążenia w pucharze na torze Poznań. Jego rywalizacja z Krzysztofem Ratajczakiem zapowiada się ekscytująco!

Ponadto Grzegorz Grzybowski i Marcin Fedder wystartują w dwugodzinnym wyścigu Endurance, zamykającym weekend na torze w Poznaniu. W sumie więc obejrzymy Mazdy w trzech wyścigach i trzech sesjach kwalifikacyjnych.

W miniony weekend na torze Modlin odbył się finał polskiej edycji imprezy FIA Rally Star, organizowany przez Polski Związek Motorowy. Młodzi kandydaci na kierowców rajdowych przez dwa dni rywalizowali w pucharowych Mazdach MX-5. Z tej okazji przygotowano specjalny projekt oklejenia samochodów, który zobaczymy na torze w Poznaniu.

– To był dla nas wielki zaszczyt i satysfakcja – powiedział dyrektor pucharu Paweł Skucha. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Polski Związek Motorowy wybrał nas jako partnera imprezy, a nasze Mazdy wzięły w niej udział. Dzięki temu blisko 150 młodych kierowców, a także dziennikarze mogli przekonać się o walorach wyścigowej Mazdy MX-5.

– Witamy serdecznie w naszym gronie sponsora rundy pucharu – firmę TMS – kontynuuje Paweł Skucha. – Warto wspomnieć, że do grona naszych partnerów dołączyła kilka dni temu warszawska firma Renowacjafelg.pl. Pojawienie się partnerów biznesowych jeszcze przed końcem sezonu świadczy o rosnącej popularności naszego pucharu i dobrze wróży na kolejne sezony. A teraz przed nami ostatnie dwie rundy w Poznaniu i mamy nadzieję, że uda się zakończyć sezon bez najmniejszej awarii, jak było do tej pory i wszyscy dojadą do mety z szerokim uśmiechem na twarzy.

Firma TMS, która została sponsorem rundy, zapewnia cyberbezpieczeństwo dla aplikacji biznesowych oraz sieci teleinformatycznych. Jako niezależny integrator projektuje i wdraża kompleksowe, unikalne i wydajne rozwiązania, poprzez sprawdzone, niezależne aplikacje realizujące analitykę sieciową i śledczą, wraz z predykcją ataków hakerskich oraz zagrożeń z sieci. Realizuje projekty w oparciu o rozwiązania wielu sprawdzonych dostawców systemów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, infrastruktury informatycznej i sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury obiektów przetwarzania danych Data Center.

Punktacja Mazda MX-5 Cup Poland po 6 wyścigach

1. Krzysztof Ratajczak 150

2. Marcin Fedder 102

3. Grzegorz Grzybowski 58

4. Łukasz Byśkiniewicz 33

5. Marcin Siadkowski 30

6. Błażej Buliński 27

7. Krzesimir Kwasiborski 26

8. Nikodem Wiśniewski 24

9. Krzysztof Siadkowski 23

10. Piotr Więcek 18

11. Jakub Wyszomirski 12

12. Anna Bigos 12

Harmonogram weekendu 7. i 8. rundy Pucharu Mazda MX-5 Cup Poland na torze Poznań

Piątek, 1 października

08.15 Trening dowolny (30’)

11.25 Sesja kwalifikacyjna Q1 (25’)

12.25 Sesja kwalifikacyjna Endurance (30’)

16.30 Wyścig 1 (25’)

Sobota, 2 października

09.00 Sesja kwalifikacyjna Q2 (25’)

12.25 Wyścig 2 (25’)

15.30 Wyścig Endurance (2 godziny)

informacja prasowa