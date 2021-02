Rusza Mazda MX-5 Cup Poland

Dzięki lekkiej konstrukcji i tylnemu napędowi Mazda MX-5 jest wprost wymarzonym samochodem wyścigowym, a kierowcy ścigają się nimi niemal od pierwszych lat produkcji czyli od początku lat 90. W użyciu była wtedy legendarna generacja NA z otwieranymi reflektorami. Obecnie, od 2015 roku produkowana jest czwarta generacja modelu, nosząca oznaczenie ND i takie właśnie samochody wyjadą już w tym roku na tor Poznań w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy i Automobilklub Wielkopolski.

W tym roku wystartuje 10 fabrycznie nowych pojazdów dostarczonych prosto z fabryki w Hiroszimie, zaadaptowanych do sportu wyłącznie przez polskich inżynierów i mechaników w warszawskiej firmie TG Auto. W kolejnych latach organizatorzy przewidują udział nawet 25 i więcej samochodów.

Samochody oferowane będą w formule Arrive & Drive. Oznacza to, że identycznie przygotowane Mazdy będą dostarczane na tor przez organizatora wraz z oponami, paliwem oraz niezbędnymi częściami i wyposażeniem, a kierowca przyjeżdża na tor ze swoim kombinezonem i kaskiem.

Już w zeszłym roku zbudowany został pierwszy samochód, który po raz pierwszy wyjechał na tor w listopadzie. Kierowcą testowym, który rozwijał projekt był Nikodem Wiśniewski, znany na świecie kierowca simracingowy z zespołu Williams Esports, zwycięzca ubiegłorocznego wirtualnego wyścigu 24h Le Mans, mający na swoim koncie wiele sukcesów. Samochód spisał się podczas pierwszych jazd powyżej oczekiwań. Zimę poświęcono na prace nad rozwojem konstrukcji, a także nad projektem od strony biznesowej i marketingowej. W najbliższym czasie przewidziane są kolejne testy.

Kalendarz pierwszego sezonu będzie pokrywał się z kalendarzem WSMP, który przewiduje cztery rundy na torze w Poznaniu:

1 runda 7-9 maja

2 runda 11-13 czerwca

3 runda 2-4 lipca

4 runda 10-12 września

Organizatorzy nie wykluczają też dodatkowej rundy na jednym z torów zagranicznych. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie.

Wyścigowa Mazda MX-5 będzie napędzana prawie seryjnym, 2-litrowym wolnossącym silnikiem SkyActiv o mocy podwyższonej do 200 KM. Układ przeniesienia napędu będzie całkowicie seryjny. Pozostaje 6-biegowa mechaniczna przekładnia i tylny most z mechanizmem różnicowym o ograniczonym tarciu. Aby lepiej przystosować Mazdy do wymagań toru wyścigowego, wprowadzono z pomocą partnerów pucharu modyfikacje w zawieszeniu i układzie jezdnym. Masa samochodu gotowego do startu wyniesie około 980 kg.

Zainteresowanie nową serią jest bardzo duże. Część samochodów zostało zarezerwowanych, ale kilka miejsc pozostaje jeszcze wolnych.

Organizatorzy bardzo liczą na udział pań już w pierwszym roku i przewidują dla nich zachęty w porozumieniu z Polskim Związkiem Motorowym.

Nowy puchar będzie z wielu powodów urozmaiceniem krajobrazu naszych wyścigów i odegra dużą rolę w rozwoju dyscypliny w Polsce.