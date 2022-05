Ruszył drugi sezon Unitel Mazda MX-5 Cup Poland

W ubiegłym roku podczas czterech podwójnych rund na torze w Poznaniu nowy puchar szybko znalazł swoje miejsce w krajobrazie krajowych wyścigów. Przygotowane w Polsce Mazdy startowały także w wyścigach długodystansowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą – zadebiutowały na torach w Czechach i Słowacji.

Dzięki lekkiej konstrukcji i tylnemu napędowi nawet seryjna Mazda MX-5 ma w sobie geny prawdziwego samochodu wyścigowego, dlatego startuje na torach w wielu krajach od pierwszych lat produkcji czyli od końca lat 80. W użyciu była wtedy legendarna już generacja NA z otwieranymi reflektorami. Od 2015 roku produkowana jest czwarta generacja modelu, nosząca oznaczenie ND i takie właśnie samochody startują w polskiej edycji pucharu, w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy i Automobilklub Wielkopolski.

Kierowcy mają do dyspozycji 10 pojazdów zaadaptowanych do sportu wyłącznie przez polskich inżynierów i mechaników w warszawskiej firmie TG Auto na zlecenie operatora cyklu – firmy Unitel Motorsport. Jedenasty egzemplarz przeznaczony jest do startu dla zaproszonych gości - VIP-ów. Partnerem pucharu jest polski importer - Mazda Motor Poland.

Samochody oferowane są kierowcom w formule „Arrive & Drive”. Oznacza to, że identycznie przygotowane Mazdy są dostarczane na tor przez Unitel Motorsport wraz z oponami, paliwem oraz niezbędnymi częściami, a kierowca przyjeżdża na tor jedynie ze swoim kombinezonem, kaskiem i wyposażeniem osobistym. Organizator zapewnia także do obsługi samochodów inżynierów i mechaników oraz całe know-how.

W tym roku Unitel Mazda MX-5 Cup Poland zyskał trzech nowych partnerów. Firma Ragnar Simulator jest operatorem wirtualnej edycji Pucharu Polski Digital Motorsport. Renomowany koreański producent opon Hankook został dostawcą wyścigowego ogumienia typu slick, a gdańska marka Diverse Extreme Team ubierze uczestników i organizatorów pucharu w wysokiej jakości odzież sportową.

- Wyścigowa Mazda MX-5 napędzana jest seryjnym, 2-litrowym, wolnossącym silnikiem Skyactiv o mocy niemal 200 KM - mówi Paweł Skucha, dyrektor TG Auto. - Układ przeniesienia napędu pozostał bez zmian, z pomocą partnerów pucharu wprowadzono jednak istotne modyfikacje w zawieszeniu i układzie jezdnym. Masa samochodu wynosi około 970 kg. Po pierwszych wyścigach jesteśmy bardzo zadowoleni z opon Hankook, które zapewniają tempo lepsze o 3-4 sekundy na okrążeniu, niż w poprzednim sezonie, a także jeszcze więcej emocji i sportowych doznań.

- Rywalizacja, którą mogliśmy obserwować w pierwszy weekend tego sezonu pokazała, że mamy w pucharze nie tylko samochody o równych osiągach, ale i kierowców zdolnych do kręcenia niemal identycznych czasów przez cały wyścig, dostarczając kibicom niesamowitych emocji - podkreśla Szymon Sołtysik, odpowiedzialny za PR Mazdy w Polsce. - Cieszymy się, że za kierownicami wyścigowych roadsterów MX-5 pojawiło się 8 nowych zawodników o zróżnicowanym doświadczeniu, od początkujących, po „wyjadaczy” z mistrzowskimi tytułami na koncie.

Do startujących Mazdą MX-5 Cup w minionym sezonie braci Krzysztofa i Marcina Siadkowskich, Wicemistrzów Polski Endurance 2021 w klasie D5 2000, dołączyli kierowcy-debiutanci: Przemysław Turek i Krzysztof Bogusz. Obok nich na starcie stanęli utytułowani zawodnicy - Jacek Cichopek, Bartosz Palusko, Jakub Glasse oraz Nikodem Wierzbicki. Element egzotyki wniósł Konrad Czaczyk, który swoje wyścigowe szlify zdobywał na Florydzie w seriach F4 i Formula 1600. W drugi weekend sezonu 2022 do kierowców dołączy Tomasz Lach startujący w tym roku także w serii Porsche Sprint Challenge.

- W swoim zaledwie drugim roku istnienia puchar dostarcza mi podwójnej satysfakcji jako organizatorowi: sportowej, dzięki pojawieniu się bardzo wyrównanej stawki na niezwykle wysokim poziomie oraz biznesowej dzięki nawiązaniu współpracy z najpoważniejszymi w swoich branżach partnerami: Mazda Motor Poland, Ragnar, Diverse Extreme Team, Hankook - mówi Marcin Siadkowski, wspólnik w Unitel Motorsport, jeden z pomysłodawców pucharu. - Wierzę, że na tym nie koniec i niedługo będziemy mogli ogłosić kolejne niespodzianki. Jednego jestem pewien już dziś: dzięki takim zawodnikom i partnerom chcemy być i będziemy najlepszą marką w polskich wyścigach.

Najbliższa podwójna runda pucharu Unitel Mazda MX-5 Cup Poland odbędzie się w ostatni weekend czerwca na torze w Poznaniu.

informacja prasowa