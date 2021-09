Trzech debiutantów w MX-5 Cup Poland

Obok kierowców znanych ze startów w dotychczasowych rundach, takich jak zwycięzca wszystkich poprzednich wyścigów Krzysztof Ratajczak, czy Marcin Fedder i Grzegorz Grzybowski, zobaczymy na torze w ten weekend aż trzech debiutantów. Do tego grona należy światowej klasy drifter Piotr Więcek, czołowy kierowca e-sportowy świata, zwycięzca ubiegłorocznej wirtualnej edycji wyścigu 24h Le Mans Nikodem Wiśniewski, który brał udział w pracach nad rozwojem wyścigowej Mazdy MX-5 oraz Krzesimir Kwasiborski, znany ze startów w wyścigach w kraju i zagranicą.

Ponadto w stawce blisko 40 załóg zgłoszonych do sobotniego dwugodzinnego wyścigu Endurance znajdą się dwie załogi w Mazdach MX-5. Będą to bracia Krzesimir i Radosław Kwasiborscy oraz Grzegorz Grzybowski i Marcin Fedder.

– Bardzo się cieszymy z powrotu do ścigania – powiedział dyrektor pucharu Paweł Skucha z firmy TG Auto. – Ze względu na porę roku pogoda jest niepewna, więc w razie deszczu być może będzie to pierwsza okazja do testu przygotowanego przez nas nowego poszycia dachu. W sobotnim wyścigu długodystansowym Endurance będziemy testować opony o twardszej mieszance. Cieszymy się z debiutu trójki interesujących, szybkich kierowców i liczymy, że urozmaicą oni jeszcze bardziej rywalizację. Podczas sierpniowej sesji treningowej na torze Poznań widać było, że mają bardzo dobre tempo. Zapraszamy wszystkich kibiców do Poznania w ten weekend!

Na poznańskim torze ścigać się będzie podczas weekendu łącznie blisko 180 zawodników.

Punktacja MX-5 Cup Poland po 4 wyścigach

Krzysztof Ratajczak 100

Marcin Fedder 69

Grzegorz Grzybowski 37

Łukasz Byśkiniewicz 33

Marcin Siadkowski 30

Błażej Buliński 27

Krzysztof Siadkowski 23

Jakub Wyszomirski 12

Anna Bigos 12

Harmonogram weekendu 5. i 6. rundy Pucharu Mazda MX-5 Cup Poland na torze Poznań

Czwartek, 9 września

10.00-17.30 Treningi dowolne (według harmonogramu szczegółowego)

Piątek, 10 września

10.00 Trening dowolny (30’)

12.35 Sesja kwalifikacyjna Q1 (25’)

14.30 Sesja kwalifikacyjna Endurance (30’)

Sobota, 11 września

09.35 Wyścig 1 (25’)

15.55 Wyścig Endurance (2 godziny)

Niedziela, 12 września

10.05 Sesja kwalifikacja Q2 (15’)

15.30 Wyścig 2 (20’)

informacja prasowa

Czytaj również: Wysoka frekwencja podczas wrześniowych rund WSMP