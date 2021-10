WSMP 2021 na mecie

Ostatni wyścig długodystansowy w sezonie wygrali Jakub Dwernicki i Jan Antoszewski, a mistrzami Polski w klasyfikacji indywidualnej zostali Adrian i Andrzej Lewandowscy.

Walka o tytuł w 318IS Cup PL była już rozstrzygnięta przed ostatnim wyścigiem. Karol Wyka popisał się największą regularnością przez cały sezon i zgromadził największą liczbę punktów, przez co w sobotę jechał już tylko dla przyjemności. Do mety dojechał na dziewiątym miejscu, a najlepszy czas okrążenia świadczy o tym, że nie jechał wcale wolno. Sobotni wyścig wygrał Wojciech Smorawiński, dla którego były to bardzo wyjątkowe chwile. Bieg był poświęcony pamięci jego dziadka, Adama Smorawińskiego, utytułowanego kierowcy rajdowego i wyścigowego. Drugie miejsce zajął Michał Całek, a trzeci był Szymon Nowak.

W Ecumaster Super S Cup zwycięstwo Adam Dębickiego w klasyfikacji rocznej było przesądzone jeszcze przed ostatnim wyścigiem. W sobotę nowy mistrz pucharu miniaków dojechał na trzecim miejscu, a triumfował Tomasz Pawlaczyk przed Michałem Walczakiem-Makowieckim.

Dawid Czarnik zwycięstwem w ostatnim wyścigu przypieczętował swój pierwszy tytuł mistrzowski w Toyota Racing Cup. Przez cały sezon on i Kacper Osek toczyli pasjonującą walkę, która rozstrzygnęła się dopiero w ostatni weekend wyścigowy. Trzecie miejsce na koniec sezonu zajął Jacek Jurecki, który na podium pucharu finiszował trzeci rok z rzędu.

W Mazda MX-5 Cup Poland Krzysztof Ratajczak startował z końca stawki, a i tak odniósł swoje ósme zwycięstwo w sezonie. Finiszował przed Marcinem Fedderem i Krzysztofem Siadkowskim. W Trofeo di Serie sobotni wyścig wygrał Rafał Piotrowski, a mistrzem został Piotr Ławski, który ostatnią rundę sezonu ukończył na czwartej lokacie.

Emocje do samego końca były w Maluch Trophy. W DN 3-0 tytuł mistrzowski wywalczył Marek Kurzętkowski, a w DN 3-1 dzięki zwycięstwu w sobotnim wyścigu mistrzem został Jakub Sykucki, który w klasyfikacji generalnej wyprzedził o punkt Mirosława Jandułę. W rywalizacji Kii Picanto rzutem na taśmę triumfował Mieszko Matuszyk, który w dwóch ostatnich wyścigach odrobił 25-punktową stratę i wysunął się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W DN 2 w sobotnim wyścigu triumfował mistrz Krystian Ciesiółka, a w D4 2000 Bartosz Walkowiak.

Endurance dla Lewandowskich

Po raz kolejny w tym sezonie frekwencja w wyścigu Endurance przekroczyła 30 aut. W pierwszy weekend października na jedynym w Polsce torze z homologacją FIA rywalizowało 36 zespołów, a z sukcesu na mecie cieszyli się Jakub Dwernicki z Janem Antoszewskim (Porsche 911 GT3 Cup), którzy finiszowali 21 sekund przed duetem Lewandowskich (Lamborghini Huracan) oraz 31 sekund przed Tomaszem Magdziarzem i Sebastianem Mielcarkiem (Porsche 911 GT3 Cup). W klasie D4 2000 sobotni wyścig wygrali Wydra z Leśnikiem, w D4 1400 duet Sówka-Sówka, a w D5 2000 Ratajczak ze Smorawińskim. W rywalizacji 318IS Cup PL triumfowali Skrzek z Mirowskim, a w ramach Ecumaster Super S Cup Walczak-Makowiecki z Lempartem.

Rywalizację długodystansową w całym sezonie w klasyfikacji indywidualnej wygrali Lewandowscy, którzy zwyciężyli w dwóch z czterech wyścigów oraz dwukrotnie byli drudzy. Byli też najskuteczniejszym duetem w kategorii D4 +3500.

W D4 1400 najwięcej punktów zdobyli Litwinowicze, a w D4 2000 Tomasz Tomczak z Maciejem Łaszkiewiczem. W D5 2000 najlepsi w przekroju sezonu okazali się Fedder z Grzybowskim, a w D4 3500 duet Franek-Franek. Rywalizację kierowców z kategorii 318IS Cup PL wygrali Skrzek z Mirowskim, którzy wygrali trzy z czterech rund. W Ecumaster Super S Cup tytuł rzutem na taśmę zdobyli Walczak-Makowiecki z Lempartem, triumfatorzy pierwszej i ostatniej rundy sezonu.

