WSMP już po półmetku rywalizacji

Tym razem nie było tak upalnie jak podczas czerwcowych wyścigów. Stosunkowo chłodna, ale przede wszystkim deszczowa aura z pewnością była wyzwaniem dla startujących zawodników.

Jako pierwsi stanęli do walki kierowcy w Trofeo di Serie Cup (Fiat 500). W pierwszym wyścigu zwyciężył Miłosz Matuszyk (wygrał kwalifikacje), wyprzedzając Jakuba Szablewskiego oraz Dawida Borka. Cała trójka zachowała swoje pozycje z kwalifikacji. W drugim wyścigu po zaciętej walce o zwycięstwo najlepszy okazał się Dawid Borek, który wyprzedził Jakuba Szablewskiego różnicą 0,153 sek., a trzeci na mecie Piotr Ławski stracił do zwycięzcy jedynie 0,413 sek. Miłosz Matuszyk zameldował się na mecie z czwartą lokatą.

Ciekawie było podczas pierwszego wyścigu Mini Cooper’ów (Work Stuff Super S Cup). Od początku prowadził najlepszy podczas kwalifikacji Jerzy Drabent. Jednak podczas jedenastego okrążenia popełnił błąd (zbyt późno hamował) i na czoło wyszedł Jakub Kojder, przed Michałem Molskim. Kojder wygrał wyścig przed Molskim i Drabentem. Dla Kojdera była to pierwsza wygrana od trzech lat. W drugim wyścigu (odwrotna kolejność pierwszej ósemki) triumfował Adam Karkuszewski przed Patrykiem Hoffmannem i Tomaszem Pawlaczykiem. Podczas wyścigu na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, bo doszło do kolizji Grzegorza Stępnia i Michała Molskiego (ten wypadł z toru). Po tych wyścigach liderem sezonu jest Hoffmann (93 pkt.), przed Karkuszewskim (92 pkt.) i Pawlaczykiem (87 pkt.). Do końca sezony z pewnością będzie się toczyła niesamowita walka o ostateczne zwycięstwo.

Po wygraniu kwalifikacji w Unitel MX-5 Cup Poland (Mazda), w pierwszym wyścigu zwyciężył Nikodem Wierzbicki. Jego przewaga nad liderem klasyfikacji generalnej Konradem Czaczykiem była jednak minimalna (0,038 sek.). Trzeci finiszował Jacek Cichopek. Wyzwaniem dla wszystkich kierowców był sobotni wyścig odbywający się w deszczu i na mokrej nawierzchni toru. W tych trudnych warunkach swoje wysokie umiejętności potwierdził Wierzbicki, który wygrał po raz drugi tego weekendu. Za nim finiszowali Bartosz Palusko i Jacek Cichopek. Wyścigu nie ukończył Czaczyk, który wypadł z toru. Nowym liderem klasyfikacji generalnej sezonu został Nikodem Wierzbicki.

Czytaj również: Wierzbicki najlepszy w słońcu i w deszczu

Tradycyjnie emocjonująca walka trwała w Game Expert 318 Is Cup PL (BMW). Kwalifikacje wygrał Piotr Imbierowicz, jednak pierwszy wyścig zakończył na piątym miejscu. Triumfował Artur Lempert, wyprzedzając Karola Wykę oraz Michała Całka. Chociaż w drugim wyścigu zawodnicy startowali w odwróconej kolejności niż w pierwszym wyścigu, to ponownie świetnie spisał się Artur Lempert, który zaliczył drugie zwycięstwo podczas tej rundy. Za nim finiszowali Michał Całek i Marcin Lempert. Karol Wyka nie ukończył wyścigu. W klasyfikacji generalnej sezonu prowadzi Artur Lempert (409 pkt.), przed Karolem Wyką (377 pkt.) i Marcinem Lempertem (363 pkt.).

W klasie D4 2000 dwukrotnie zwyciężył Sławomir Szwargot, przed Arturem Rowińskim i Markiem Leśnikiem. Liderem sezonu jest jednak na razie Leśnik. W klasie D4 2000 N/A dwa kolejne zwycięstwa zanotowała Marcelina Czepiel.

Z kolei w klasie D4 3500 swoją dominacje potwierdził dwa razy Jakub Franek (lider klasyfikacji sezonu).

W klasie D4 +3500 jeden wyścig wygrał Grzegorz Grzybowski, a drugi Bartosz Walkowiak. Na starcie tym razem zabrakło Jędrzeja Szzcęśniaka i Adriana Lewandowskiego.

W klasie DN1 – Kia Picanto, pozycję lidera stracił Mieszko Matuszyk, który w pierwszym wyścigu został zdyskwalifikowany. Pociechą dla niego może być zwycięstwo w drugim wyścigu. Liderem jest obecnie Szymon Piotrowski, który wygrał pierwszy wyścig, a w drugim zajął drugą lokatę.

W klasie DN2 dwa zwycięstwa zanotował Mateusz Ciesiółka, który jest też liderem klasyfikacji sezonu.

Czytaj również: Polacy walczyli na Mugello

W Maluch Trophy w DN 3-0 wygrywali Jakub Litiwn i Marek Kurzętowski, jednak liderem sezonu pozostaje Jacek Chojnacki. W DN 3-1 zwyciężyli Maciej Wielgosz i Qba Sykucki, a liderem pozostaje Michał Szlachta. W DN 3-2 wygrywali Oskar Klimek i Kamil Osóbka.

W wyścigu dwugodzinnym (Endurance) najlepszy okazał się duet Zentner – Marcinkiewicz, jadący Radicalem SR3 RSX. Na drugim miejscu finiszował duet Franek – Franek (Audi RS3 LMS), a na trzecim Walkowiak i Kaźmierczak (BMW E 90).

Podczas lipcowych wyścigów na Torze Poznańrywalizowali też kierowcy niemieckiej serii Haigo ADAC Historic Cup. W pierwszym wyścigu Haigo Formula szyki niemieckim rywalom pomieszał Dawid Bokiej, który wyprzedził o prawie trzy sekundy Thomasa Hoffmanna, a trzeci był Nils-Holger Wilms. Następnego dnia Bokiej nie był już tak skuteczny, bo zwyciężył Irlandczyk Karl O’Brian. Kolejne miejsca zajęli Irlandczyk Paul Heavey oraz Niemiec Wilms. Bokiej był piąty. W Haigo Tourenwagen w obu wyścigach najlepszy był Jens Herkommer, a drugie miejsce zajmował Dieter Hoffmann.

Kolejna, 7. i 8. runda WSMP odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia na Slovakiaring. Na Tor Poznań kierowcy powrócą w dniach 30 września – 2 października, aby rozegrać ostatnią i decydującą rundę WSMP.

aw.poznan.pl

Galeria zdjęć z zawodów

Tor Poznań 1 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 2 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 3 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 4 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 5 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 6 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 7 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 8 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 9 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 10 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 11 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 12 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 13 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 14 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 15 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 16 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 17 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 18 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 19 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 20 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 21 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 22 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 23 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 24 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 25 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 26 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 27 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 28 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 29 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 30 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 31 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 32 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 33 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 34 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 35 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 36 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 37 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 38 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 39 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 40 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 41 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 42 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 43 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 44 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 45 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 46 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 47 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 48 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 49 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 50 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 51 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 52 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 53 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 54 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 55 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 56 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 57 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 58 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 59 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 60 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 61 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 62 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 63 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 64 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 65 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 66 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 67 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 68 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 69 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 70 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 71 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 72 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 73 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 74 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 75 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 76 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 77 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 78 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 79 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 80 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 81 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 82 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 83 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 84 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 85 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 86 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 87 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 88 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 89 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 90 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 91 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 92 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 93 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 94 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Unitel Mazda MX-5 Cup Poland 95 / 100 Unitel Mazda MX-5 Cup Poland 96 / 100 Unitel Mazda MX-5 Cup Poland 97 / 100 Tor Poznań 98 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 99 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Tor Poznań 100 / 100 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera