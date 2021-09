Wysoka frekwencja podczas wrześniowych rund WSMP

Po dwumiesięcznej przerwie kierowcy wracają do walki o punkty mistrzostw Polski. We wrześniu zaplanowano dwie rundy wyścigów sprinterskich oraz trzecią odsłonę rywalizacji długodystansowej, a to oznacza, że rywalizacja o tytuły wkracza w decydującą fazę. Wysoka frekwencja - w sumie 178 zgłoszeń, to gwarancja niesamowitych emocji na Torze Poznań. Nie zabraknie piekielnie szybkich aut z kategorii GT3. W rywalizacji zawodników w Porsche zobaczymy pięciu kierowców, w tym startującego po raz pierwszy w tym sezonie Martina Kaczmarskiego. 9. zawodnik Rajdu Dakar z 2014 roku oraz były kierowca rallycrossowy może namieszać sprawdzi się w nowej dla siebie dyscyplinie. Prowadzenia w klasyfikacji generalnej broni Jakub Dwernicki, który w tym sezonie trzykrotnie stawał na podium, a jeden wyścig wygrał.

Tradycyjnie najliczniejszą obsadę mają puchary markowe, w których kierowcy rywalizują w autach o takiej samej specyfikacji technicznej. 18 kierowców powalczy w 318IS Cup PL, gdzie prowadzenia broni Karol Wyka. W Ecumaster Super C Cup zobaczymy 16 samochodów w tym lidera Adam Dębickiego, który triumfował w tym sezonie w czterech wyścigach. Na czele klasyfikacji Trofeo di Serie, czyli rywalizacji Fiatów 500, jest Piotr Ławski, a w Mazda MX-5 Cup Poland zdecydowanie prowadzi Krzysztof Ratajczak. Ciekawie zapowiada się rywalizacja w Toyota Racing Cup, gdzie o tytuł walczą Kacper Osek, Dawid Czarnik i Jacek Jurecki.

W rywalizacji sprinterskiej w Poznaniu po raz drugi w tym sezonie wezmą udział zawodnicy z Haigo ADAC Historic Cup. Na jedynym polskim torze z homologacją FIA zobaczymy 15 aut w kategorii Tourwagen oraz 19 jednomiejscowych wyścigówek w kategorii Formula. W tej drugiej rywalizacji weźmie udział dwóch Polaków - Andrzej Wojciechowski (Estonia-21) oraz Dawid Bokiej (Promot III).

38 aut w wyścigu Endurance

Punktem kulminacyjnym każdego weekendu wyścigowego na Torze Poznań jest wyścig Endurance. Od powrotu dwugodzinnej rywalizacji w 2019 roku stale rośnie frekwencja na starcie. W sezonie 2021 normą jest ponad 30 aut walczących w aż sześciu różnych klasach. We wrześniu wystartować ma 38 dwuosobowych duetów. Najliczniej obsadzona jest kategoria D4 2000 (13 aut) oraz Ecumaster Super S Cup (9 aut).

Prowadzenia w klasyfikacji indywidualnej bronią Adrian i Andrzej Lewandowscy, startujący Lamborghini Hurcanem, a ich głównymi rywalami podczas wrześniowej rundy będą duety Dwernicki-Antoszewski, Magdziarz-Mielcarek, Kaczmarski-Lisowski oraz Bernacik-Soltys w Porsche 911 GT3 Cup.

Święto Maluch Trophy

We wrześniu 10. rocznicę świętuje Maluch Trophy, czyli seria wyścigowa, w której kierowcy ścigają się za kierownicą Fiatów 126p. Maluchy tworzyły legendę Toru Poznań od samego jego początku, a dzięki pasjonatom od dekady kibice znów mogą podziwiać zaciętą rywalizację klasyków. Z okazji jubileuszu organizatorzy cyklu przygotowali dla fanów nie lada gratkę. W niedzielę zaplanowano specjalny wyścig pokazowy, w którym wystartuje aż 30 Maluchów w różnych specyfikacjach. Najmocniejsze z nich będą miały silniki o mocy powyżej 70 KM.

Oprócz wyścigu pokazowego w weekend kierowcy w Maluchach powalczą o kolejne punkty w mistrzostwach Polski. W DN 3-0 prowadzi Marek Kurzętkowski, który wygrał trzy wyścigi, a w DN 3-1 liderem jest Mirosław Janduła, triumfator wszystkich tegorocznych rund.

