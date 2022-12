Zagraniczna ekspansja Mazda MX-5 Cup

Organizatorzy Unitel Mazda MX-5 Cup Poland zamierzają rozszerzyć formułę uczestnictwa - zaprosić do ścigania kierowców z innych państw i umożliwić rywalizację na nowych torach za granicą, aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność serii. Dwa dotychczasowe sezony pokazały, że Mazda MX-5 generacji ND to udany samochód wyścigowy, dający mnóstwo radości ze startów.

W dwóch dotychczasowych sezonach blisko 30 kierowców rywalizowało w osiemnastu wyścigach pucharowych, a także w dziewięciu wyścigach endurance. Tytuły mistrzowskie zdobyli poznaniacy - w roku 2021 zwyciężył Krzysztof Ratajczak, a w minionym sezonie triumfował najmłodszy kierowca pucharu - Nikodem Wierzbicki. Do kokpitów wyścigowych MX-piątek w roli zawodników zapraszani byli też jako goście znani dziennikarze i influencerzy.

Plany organizatorów na sezon 2023 zakładają, że wyścigi pucharowe pojawią się zarówno w Polsce, jak i na kilku renomowanych torach zagranicznych. Szczegóły kalendarza poznamy wkrótce.

Do tej pory w pucharze mogły startować tylko samochody zbudowane, przygotowane i obsługiwane przez warszawską firmę TG Auto. Od sezonu 2023 dostępnych będzie dla zawodników wiele opcji. Będzie można wynająć albo kupić zbudowany w Polsce samochód, znany już ze startów w dwóch ostatnich sezonach. Właściciele firm z pewnością docenią możliwość dokonania cesji leasingu samochodu wyścigowego w terminie do końca marca 2023. Możliwe będzie także zamówienie nowej wyścigowej Mazdy MX-5, a także starty samochodem zbudowanym według specyfikacji holenderskiego pucharu MX-5 Cup. Chociaż, jak pokazały dwa sierpniowe wyścigi na Slovakiaringu osiągi samochodów są bardzo zbliżone, prawdopodobnie konieczne będzie zastosowanie formuły wyrównania osiągów czyli Balance of Performance.

Ale to nie wszystko. Mazda MX-5 to prawdziwa ikona motoryzacji. W uznaniu tego faktu, organizator dopuszcza w osobnej klasyfikacji start wyścigowych samochodów generacji NA, czyli tej pierwszej, z podnoszonymi reflektorami. Tym samym będzie można znów oglądać na torze legendarne roadstery, aspirujące już do kategorii youngtimerów.

Kolejna istotna zmiana na sezon 2023 dotyczy formuły obsługi samochodów. Do tej pory wszystkie auta były serwisowane przez firmę TG Auto. Od sezonu 2023 każdy zawodnik będzie miał dowolność w kwestii wyboru firmy czy też zespołu, któremu powierzy obsługę samochodu. Taka formuła pozwoli każdemu zawodnikowi dostosować swoje zaangażowanie w przygotowanie i koszty do swoich potrzeb i możliwości. Ponieważ wyścigi będą odbywać się na wielu torach o zróżnicowanej charakterystyce, organizatorzy planują powiększyć zakres dopuszczonych zmian w ustawieniach samochodu o geometrię zawieszenia.

Nie wszystko jednak się zmieni. Wyścigowe Mazdy MX-5 nadal będą korzystać z opon firmy Hankook. Trwają też rozmowy z potencjalnymi nowymi partnerami Pucharu, których obecność uatrakcyjni rywalizację.

informacja prasowa

