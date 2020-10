10 punktów dla Girolamiego

Argentyńczyk z All-Inkl.com Münnich Motorsport pokonał Yanna Ehrlachera o 1,163 sekundy. W 40-minutowej sesji kolejne miejsca zajęli Attila Tassi (+2,289), Thed Björk (+3,068) i Tom Coronel (+3,285).

Girolami zdobył 10 punktów. Wyniki ustaliły pola startowe w wyścigu 2. W pierwszym wyścigu czołowa dziesiątka zostanie odwrócona. Pierwsze pole przypadło Nathanaëlowi Berthonowi.

W 15 minucie Yann Ehrlacher zszedł do 8.52,965. Trzy minuty później Jack Young wpadł w żwir na Ford Kurve. Kod 60 obowiązywał do 34 minuty. Po fladze w szachownicę Néstor Girolami uzyskał 8.51,802.

KWALIFIKACJE

1. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 8.51,802

2. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR 8.52,965

3. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 8.54,091

4. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR 8.54,870

5. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS 8.55,087

6. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición 8.55,241

7. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 8.55,307

8. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 8.55,590

9. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 8.56,264

10. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 8.56,377