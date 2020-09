20 zgłoszeń w WTCR

Sezon rusza w nadchodzący weekend na Circuit Zolder. Na listę trafiły cztery Hyundaie, Hondy i Lynk & Co, trzy Audi i Cupry, jedna Alfa i Renault. Prymatu broni Norbert Michelisz, nadal jeżdżący Hyundaiem BRC.

Stawkę uzupełnią kierowcy z dziką kartą. W Zolder zapowiedziano Dylana O'Keeffe w drugim Mégane Vuković Motorsport.

LISTA ZGŁOSZEŃ

BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse

1 Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR

30 Gabriele Tarquini (I) Hyundai i30 N TCR

Vuković Motorsport

7 Jack Young (GB) Renault Mégane RS TCR

Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

8 Luca Engstler (D) Hyundai i30 N TCR

88 Nicky Catsburg (NL) Hyundai i30 N TCR

All-Inkl.de Münnich Motorsport

9 Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR

18 Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR

Cyan Performance

11 Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR

Comtoyou Racing

16 Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS

Comtoyou DHL Team Audi Sport

17 Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS

31 Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS

All-Inkl.com Münnich Motorsport

29 Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR

86 Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type R TCR

Zengő Motorsport

55 Bence Boldizs (H) Cupra Leon Competición

96 Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición

99 Gábor Kismarty-Lechner (H) Cupra Leon Competición

Cyan Racing

68 Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR

100 Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR

Team Mulsanne

69 Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR