Australijczyk w WTCR

22-latek z Melbourne będzie kierowcą Vuković Motorsport. Po Zolder O'Keeffe wróci do Australii i planuje udział w TCR Australia Touring Car Series. Z powodu pandemii koronawirusa seria została zawieszona co najmniej do października.

W poprzednim sezonie O'Keeffe zajął piąte miejsce w TCR Australia, jeżdżąc Alfą Ashley Seward Motorsport. Na tej samej pozycji ukończył Super2 Series - jako kierowca Holdena Garry Rogers Motorsport. W Surfers Paradise zadebiutował w Supercars.

Garry Rogers wystawi dwa Mégane w TCR Australia. Zawodnikami Renault Sport GRM zostali O'Keeffe i James Moffat, zwycięzca dwóch wyścigów Supercars.

Aby uniknąć komplikacji w podróży do Europy, Dylan O'Keeffe zamieszkał w pobliżu bazy zespołu Milenko Vukovića w St. Margrethen, w kantonie St. Gallen. Australijczyk testował poprawioną wersję Mégane na Salzburgringu, gdzie miał rozpocząć się World Touring Car Cup.