Azcona wystartował do pierwszego niedzielnego wyścigu z pole position i bez większego trudu dowiózł pozycję lidera do mety.

- Jestem bardzo szczęśliwy, to był komfortowy wyścig - powiedział Hiszpan.

- Nie miałem żadnej presji z tyłu. Pierwsze okrążenia zawsze są najtrudniejsze w całym wyścigu. Przez początkowe kółka czułem napięcie i się broniłem. Muszę też powiedzieć, że samochód pracował bardzo dobrze, a niska degradacja opon była wręcz niesamowita - mówił zachwycony Azcona.

Kierowca BRC Hyundai świetnie odnalazł się w nowym zespole. Triumf na Węgrzech był drugim w zaledwie trzech występach we włoskiej ekipie.

Drugi przez większość wyścigu był Nathanael Berthon, ale Francuz popełnił drobny błąd na przedostatnim odcinku. Pomyłkę rodaka wykorzystał weteran Yann Erlacher wskakując na drugie miejsce.

Po odwróceniu pierwszej ósemki, z pole position do drugiego wyścigu wystartował Santiago Uruttia. Urugwajczyk, podobnie jak wcześniej Azcona, utrzymał pierwsze miejsce przez cały wyścig. Kierowca Lynk&Co musiał jednak do ostatnich metrów bronić się przed Robem Huffem.

Walka o pozycję lidera została przerwana w połowie wyścigu. Mehdi Bennani zderzył się z Yvanem Mullerem na tyle poważnie, że kompletnie rozbił swoje Audi. Na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa.

- To było trudne, było bardzo gorąco w samochodzie - mówił po wyścigu Uruttia.

- Nie miałem chwili oddechu w tym wyścigu. Rob cisnął i nie mogłem popełnić najmniejszego błędu. Myślę, że wygrałem ten wyścig na restarcie. Gdybym wtedy zbudował sobie przewagę, to [Huff - przyp.red] już by mnie nie dogonił. Ale on cały czas był za mną i cały czas naciskał. Co za wyścig! Dzięki Rob za czystą jazdę - powiedział Urugwajczyk.

Podium skompletował Nestor Girolami z Muunich Motorsport. Azcona ukończył drugi wyścig na dziesiątym miejscu, dzięki czemu został nowym liderem klasyfikacji generalnej WTCR. Hiszpan ma dziewięć punktów przewagi nad Girolamim. Na trzecie miejsce w punktach wskoczył Uruttia, który traci piętnaście oczek do Azcony.

Kolejny wyścig już 25 czerwca na torze w Aragon.