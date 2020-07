Barwy Lynk & Co

Reprezentujący chińską markę, zespół z Mölndal ponownie wystawi cztery Lynk & Co 03 TCR. Nie podano jeszcze nazwiska nowego kolegi Theda Björka w Cyan Performance Lynk & Co. Drugą ekipę - Cyan Racing Lynk & Co ponownie będą reprezentować Yvan Muller i jego siostrzeniec Yann Ehrlacher.

W ubiegłym roku Cyan Racing Lynk & Co sięgnął po mistrzostwo teamów, a Yvan Muller zajął trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców WTCR. Thed Björk był czwarty, Yann Ehrlacher - dziewiąty, Andy Priaulx - osiemnasty.