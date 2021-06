Bez dzikich kart na Nordschleife

Lista zgłoszeń WTCR Race of Germany obejmuje 22 kierowców. Nie przyznano dzikich kart. Prymatu broni Yann Ehrlacher, który w ubiegłym roku wygrał drugi wyścig na Nordschleife i dwukrotnie uzyskał najlepszy czas okrążenia.

Jutro odbędą się dwa treningi, w piątek - kwalifikacje. Pierwszy wyścig na dystansie trzech okrążeń zaplanowano w sobotę od godz. 9.00, drugi od 10.20. Impreza towarzyszy 49. ADAC Total 24h-Rennen Nürburgring. Na trybuny dopuszczono 10.000 kibiców.

LISTA ZGŁOSZEŃ

BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse

3 Gabriele Tarquini (I) Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR

Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

8 Luca Engstler (D) Hyundai Elantra N TCR

69 Jean-Karl Vernay (F) Hyundai Elantra N TCR

All-Inkl.de Münnich Motorsport

9 Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR

18 Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR

Cyan Performance Lynk & Co

11 Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR

Comtoyou Team Audi Sport

16 Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS

22 Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS

Comtoyou DHL Team Audi Sport

17 Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS

32 Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS

Target Competition

19 Andreas Bäckman (S) Hyundai Elantra N TCR

26 Jessica Bäckman (S) Hyundai Elantra N TCR

Zengő Motorsport Drivers' Academy

28 Jordi Gené (E) Cupra León Competición

55 Bence Boldizs (H) Cupra León Competición

All-Inkl.com Münnich Motorsport

29 Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR

86 Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR

Cyan Racing Lynk & Co

68 Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR

100 Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR

Zengő Motorsport Services Kft.

79 Rob Huff (GB) Cupra León Competición

96 Mikel Azcona (E) Cupra León Competición