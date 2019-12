Bjork broni poleceń zespołowych

Szwed pomaga swojemu zespołowemu koledze: Yvanowi Mullerowi w walce o puchar świata. Francuz wygrał pierwszy wyścig w Azji i wyprzedził w klasyfikacji kierowców Szweda. W drugim wyścigu ten przepuścił starszego kolegę, co powtórzył też w trzeciej części zmagań, co oznacza, że przed finałem sezonu Muller traci do liderującego Norberta Michelisza 11 punktów. Bjork jest czwarty ze stratą 28 punktów.

- Wszystko zależy od tego, co się dzieje na torze. Zespół chce zdobyć jak najwięcej punktów. Niezależnie od tego, co jest dla nas najbardziej wartościowe, pracujemy jako zespół, ponieważ bardzo chcemy wygrać. Wiemy, że liczy się każdy punkt. W zeszłym roku wywalczyliśmy puchar wśród zespołów podczas ostatniej rundy. Każdy punkt jest więc bardzo ważny. To gra zespołowa - mówił Bjork.

- Liczę się w walce o tytuł, ale teraz Muller ma więcej puntów ode mnie i tak właśnie robimy. Nie możemy powiedzieć, że powinienem wygrać wyścig, ponieważ Yann [Ehrlacher-red.] też zwolnił, więc każdy pomaga. Czuję się z tym dobrze. Wszyscy działamy razem. To może nam pomóc w tak ciężkiej walce. Mamy wspólny cel - dodał.